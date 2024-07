O Secretário Nacional do Ministério das Cidades, Denis Andia, anunciou novos recursos que obteve para Santa Bárbara d’Oeste. Desta vez, são R$ 17.272.924,28 para obras de ampliação, reformas e equipamentos que vão aumentar a capacidade de tratamento e a distribuição de água no município.

O montante é proveniente do PAC 3, programa de investimentos do Governo Federal. Os recursos são do Orçamento Geral da União, o chamado fundo perdido, aquele em que o município recebe e não precisa devolver.

“Tenho cumprido com o meu compromisso de ajudar nossa cidade, trazendo recursos de Brasília como nunca tivemos antes de nenhum deputado. Já somam mais de R$ 90 milhões em investimentos para a Saúde, Educação, Recapeamento, Pavimentação, Habitação, Água e Esgoto. Desta vez, são mais R$ 17 milhões para obras que vão melhorar o abastecimento em regiões como o Jardim das Orquídeas, Parque do Lago, Vista Alegre, Santa Rosa e tantas outras. Além disso, recursos para a ampliação da capacidade da Estação de Tratamento de Água – ETA 4”, comentou Denis Andia.

Entre os benefícios que os recursos vão proporcionar aos barbarenses está a redução da perda de água tratada, com a troca de redes de distribuição e novos ramais de setorização para as regiões sul, norte e leste da cidade, no valor de R$ 6.427.836,25.

A ETA 4 vai receber obras ampliação e novos equipamentos para os floculadores, decantadores, filtros, sistema adensamento e desidratação lodo, adequação sistema de distribuição de água, reforma do reservatório elevado e instalação de macromedidores, no valor de R$10.318.818,21.

Além disso, mais R$172.729,24 são destinados para serviços de atendimento social de famílias de baixa renda.

“Feliz em contribuir com a melhora da qualidade de vida dos barbarenses. Como prefeito, sei o quanto me esforcei para transformarmos Santa Bárbara d’Oeste na cidade que ela é hoje. Agora, com o olhar e o trabalho para todo o Brasil, os horizontes são mais amplos mas o coração está sempre com nossa gente”, concluiu o ex-prefeito Denis Andia.

A vereadora Esther Moraes (PV) também comemorou o anúncio em suas redes sociais exibindo um vídeo do Ministro Alexandre Padilha sobre o valor destinado ao município barbarense.

