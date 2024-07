A Vereadora Katia Ferrari, de Santa Bárbara d Oeste, teve seu carro roubado dentro de casa nesta segunda feira. Veja abaixo a postagem dela explicando o caso.

Informo a todos que nesta madrugada, entre os dias 29 e 30 de julho, meu carro com pertences de trabalho foi roubado de minha residência, no bairro Santa Rita de Cássia, em Santa Bárbarad’Oeste. Trata- se de um Gol branco, placas FYC1G95. Graças a Deus, estou bem. Por favor, se alguém tiver alguma informação ligar na Polícia Militar ou Guarda Municipal ou no (19) 98607- 9000. Kátia Ferrari.