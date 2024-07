A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, finalizou a pavimentação da Rua Pastor Lázaro de Campos (entre a Rua Alfredo Bedicks e a Avenida Nossa Senhora de Fátima), na Vila Israel.

Nas redes sociais, o prefeito Chico Sardelli explicou que, além da chegada do asfalto, a via passou por alargamento, terraplanagem, regularização de solo, imprimação e implantação de guias, sarjetas e rede de galeria pluvial. “Um cuidado com a infraestrutura que melhora a qualidade de vida de todos, alinhado com a segurança de motoristas e pedestres”, destacou.

O trabalho foi executado por meio do Polo Gerador de Tráfego (PGT) com um empreendimento residencial da região.

