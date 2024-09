Henrique quer Hospital Municipal Sumaré e 'revolução' na saúde

Henrique do Paraíso, candidato a prefeito de Sumaré pela Coligação Sumaré para Todos, apresentou uma proposta inovadora e fundamental para a saúde pública da cidade durante uma entrevista ao vivo no programa Balanço Geral da Thati Record.

“Vamos construir o hospital municipal de Sumaré. A demanda por saúde cresceu significativamente nos últimos anos. E como resolver o problema da saúde em Sumaré? Primeiro, construindo o hospital municipal. Eu sei como fazer, e vou fazer”, declarou Henrique com firmeza.

Sua fala reflete o reconhecimento claro da crescente demanda por serviços de saúde, uma preocupação recorrente entre os moradores da cidade. Com um orçamento anual estimado em cerca de R$ 1,4 bilhão, Henrique acredita que Sumaré possui os recursos necessários para realizar um avanço significativo na infraestrutura de saúde.

“Contamos com o apoio do governador Tarcísio de Freitas, que trará os investimentos necessários para realizarmos essa construção”, reforçou o candidato, destacando que uma gestão alinhada com o governo estadual será fundamental para viabilizar projetos técnicos essenciais para o desenvolvimento de Sumaré.

A proposta de construir um Hospital Municipal não se trata apenas de erguer um prédio, mas de garantir que a população tenha acesso a serviços de saúde dignos e eficientes. Com filas cada vez maiores e a demanda por atendimento médico em níveis críticos, essa iniciativa surge como uma solução capaz de atender de maneira mais eficaz e abrangente as necessidades da comunidade.

Henrique também destacou a importância de uma gestão técnica e responsável, afirmando sua intenção de “acabar com o cabide de emprego” e promover práticas administrativas que resultem em um governo próspero e transparente. Sua proposta visa romper com modelos de gestão que historicamente prejudicaram o funcionamento das instituições públicas, possibilitando assim uma aplicação mais eficiente dos recursos e um melhor atendimento às demandas da população.

Em um momento em que a saúde pública é um dos temas centrais do debate político, a proposta de Henrique do Paraíso se sobressai como uma alternativa concreta para enfrentar os desafios que Sumaré enfrenta. “É dessa forma que vamos governar”, reafirmou ele, comprometido com André da Farmácia a transformar a cidade em um local onde os cidadãos possam confiar em um sistema de saúde acessível e eficiente.

Henrique arremata

Ao finalizar sua fala, Henrique compartilhou sua visão de uma Sumaré que “evolui, se desenvolve e prospera”. Essa mensagem não apenas reflete as necessidades urgentes da população, mas também traz esperança de um futuro mais saudável e promissor para todos. A construção do hospital municipal, portanto, vai além de uma promessa — é um compromisso e um passo decisivo rumo a uma Sumaré mais forte e preparada para enfrentar os desafios da saúde.

