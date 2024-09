Em uma Câmara de Vereadores ainda pouco representada por mulheres, são 3 e uma delas desistiu de tentar novo mandato, a ex-conselheir Tutelar Professora Janaína vem buscar o voto com a experiência de lidar com famílas em situação vulnerável.

Ela falou brevemente ao NM esta semana. Abaixo as principais perguntas e respostas.

NM- Porque decidiu sair candidata este ano?

Janaína- Como mãe de dois, quem conhece minha trajetória de 25 anos em prol da educação, da defesa da mulher e da defesa dos direitos da criança e do adolescente, sabe da minha responsabilidade e experiência. Eu acredito que investir em um futuro mais justo é contribuir significativamente para nossa comunidade.

Meu conhecimento sobre os problemas da nossa cidade me dá segurança para buscar soluções efetivas para os desafios que enfrentamos.

Ao longo da minha carreira, sempre valorizei a transparência, a ética e o compromisso com o bem comum.

Decidi me candidatar porque tenho experiência, e entendi que não adianta ficar em casa reclamando, sem assumir a responsabilidade e fazer a diferença.

NM- O que pode melhorar na política de Americana?

Janaína- Precisamos renovar a câmara municipal para que novas ideias e experiências possam emergir.

É preciso buscar envolvimento com a comunidade e compromisso em trabalhar por melhorias, através do amor e da gratidão que tenho por Americana, com coragem e renovação da força da mulher, para juntos transformar nossa cidade.

