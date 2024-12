A busca por veículos sustentáveis (híbrido) no Brasil ganhou mais um apoio: a Lecar, montadora nacional, acaba de ser habilitada ao programa Mobilidade Verde e Inovação, o Mover. Estima-se que a autorização de crédito financeiro da habilitação do Mover trará recursos de até R$ 3 bilhões à montadora. A notícia foi publicada no Diário Oficial da União, em 05 de dezembro, na portaria MDIC-SDIC Nº 424.

“Essa é a primeira vez na história do Brasil em que uma montadora nacional recebe investimentos tão significativos. Temos o compromisso de devolver ao Brasil, através de agregação de valor, diversificação e desenvolvimento do mercado regional, todas as contrapartidas previstas em Lei – o que faremos com muita responsabilidade e orgulho. Carro é a paixão do brasileiro e, uma montadora nacional, um sonho coletivo, precisa de apoio. Já estávamos acelerando fundo sozinhos. Agora, com o apoio do governo, vamos voar”, afirma Flávio Figueiredo Assis, CEO e fundador da Lecar.

Criado em substituição ao Rota 2030, este programa do governo federal visa o desenvolvimento sustentável da indústria automobilística brasileira, focando em incentivar o desenvolvimento de tecnologias, inovação e eficiência energética para promoção da mobilidade sustentável no país.

Híbrido vem aí

“Em parceria com a HORSE e a WEG, temos a tecnologia de propulsão mais avançada da atualidade, um sistema híbrido flex com range extender, proporcionando autonomia de 1 mil quilômetros com 30 litros de etanol. Inovação, eficiência energética e redução significativa das emissões de CO2 na atmosfera. Agora, com os incentivos do Mover, reforçaremos ainda mais nossa missão de trazer à população um automóvel tecnológico, inovador e ecologicamente responsável. Tudo isso, adaptado às necessidades do povo brasileiro”, acrescenta.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Com a habilitação ao programa, na prática, a montadora poderá usufruir de crédito presumido do IPI de 32%, junto ao ressarcimento do PIS/PASEP e da Cofins. Algo que, junto às políticas públicas de fomento a atividades de pesquisa e desenvolvimento sobre o tema, favorecerão a inovação em soluções cada vez menos agressivas à sociedade. “A conquista deste incentivo nos empenha a irmos ainda mais longe, focando sempre em desenvolver veículos inovadores e sustentáveis para o nosso país”, finaliza Assis.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP