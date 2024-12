Oposição em ação: Monaro e alto custo e Fontes quer recape

Os vereadores da oposição em Santa Bárbara buscam mostrar atividades. O presidente Paulo Monaro solicita informações à Administração Municipal, por meio do Requerimento nº 815/2024, acerca da falta de medicamentos nos postos de saúde e na Farmácia de Alto Custo do Município. O chefe do Legislativo relata ter recebido a reclamação de munícipes a respeito da falta dos medicamentos Glicazida e Amitriptilina há pelo menos dois meses.

No requerimento, Monaro pergunta se a Secretaria Municipal de Saúde tem conhecimento desse caso; quais são as medidas a serem tomadas; o que pode ser feito para que não haja mais falta desses medicamentos; e qual é o tempo previsto para esse caso ser solucionado.

Mais oposição- Fontes cobra recape

O vereador Carlos Fontes apresentou, hoje (6), a Moção nº 404/2024, peio da qual manifesta apelo ao PoderExecutivo Municipal para que realize operação tapa-buracos na rua Vitório Padovese, assim como o recapeamento em toda a extensão dos bairros Parque do Lago e Jardim Vista Alegre.

O parlamentar considera ter sido procurado por inúmeros munícipes, especialmente pela sr.ª Therezinha Alcântara, reclamando que os locais referidos estão necessitando em caráter de urgência de operação tapa-buraco e ou recapeamento. Segunda a munícipe, o “enorme buraco na rua Vitório Padovese já causou acidente com moto”. A situação já foi tema do Indicação nº 2.758/2024, apresentada pelo vereador.

Segundo Carlos Fontes, “os moradores dos bairros Parque do Lago e Jardim Vista Alegre reclamam que o asfalto está cheio de buracos, havendo necessidade do recapeamento, antes que ocorram acidentes mais graves”.

