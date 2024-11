Na tarde desta quarta-feira (6) um homem de 31 anos foi morto em sua residência, no Jardim São Francisco II, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, o rapaz foi encontrado no sofá com um grave ferimento no pescoço e uma faca de cozinha ao seu lado, o que fez com que, incialmente, a família pensasse que o filho tinha tirado a própria vida.



Contudo, após o trabalho da Perícia, os guardas pediram à família que fizesse uma varredura pela residência para detectar a falta de algum pertence e a mãe notou que foram subtraídos 19 frascos de perfumes nacionais e importados, três cremes corporais, o celular da vítima e um molho de chaves da residência, que costumava ficar com o filho.

De acordo com vizinhos, um desconhecido esteve na residência junto com a vítima consumindo bebida alcoólicas.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Americana. O autor do crime não foi localizado.

