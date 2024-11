Leia abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’Oeste-SP

MOTO 10 .🚨GCM CAVALCANTI MOTO 11 .🚨GCM SANTOS MOTO 07 .🚨GCM ELIAS

.📍DATA: 06 de Novembro de 2024

.📍HORA: 14:10

.📍LOCAL: AVENIDA RUTH GARRIDO ROQUE, 1014, CONDOMÍNIO MANACÁ, BOSQUE DAS ARVORES.

🛑 APREENSÃO DE DROGAS (Haxixe).

Esta guarnição em patrulhamento preventivo nas imediações da EMEI Charles Keese Dodson, visualizamos um indivíduo trajando camisa preta e shorts jeans, sentado em uma cadeira na frente do bloco H.

Foi notada nossa presença saiu em desabalada carreira para o interior do referido bloco, foi acompanhado até a escadaria, porém, não foi possível localizá-lo, em seu percurso logramos êxito em encontrar uma pochete pendurada no hall de entrada, em seu interior:

109 porções de maconha;

15 porções de haxixe;

89 porções de crack;

70 porções de cocaína.

Mediante os fatos, esta guarnição se deslocou até o 3° distrito policial, narrado os fatos a autoridade policial que determinou a elaboração do BO PC e apreensão dos entorpecentes.