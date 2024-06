Um idoso de 77 anos foi morto em Santos, no litoral de São Paulo, pouco antes das 17h de sábado (8), após receber uma ‘voadora’ no peito desferida por um motorista de 39 anos, que é empresário e professor universitário.

motivo: o homem de idade, que estava acompanhado de mãos dadas com o neto de 11 anos, atravessou uma rua de um movimentado bairro, nas proximidades do maior shopping da cidade, fora da faixa de pedestres.

Testemunhas contaram que, como o trânsito estava parado na via, pelo tráfego intenso, César Finé Torresi cruzou a Rua Pirajá da Silva entre os carros presos no congestionamento. Numa das faixas, no entanto, havia um trecho livre, por onde Tiago Gomes de Souza trafegava com um Jeep Commander.

Se irritou com o idoso

Como o idoso apareceu no local, o motorista precisou frear bruscamente para não o atropelar. Após o incidente, Tiago teria ficado furioso, descido do automóvel e passado a xingar César. Ele então pegou impulso e deu uma ‘voadora’ no peito do avô, que estava de mãos dadas com o neto.

A vítima caiu no chão com o golpe desacordada, enquanto a criança ficou desesperada e em choque com a violência. Outros motoristas e transeuntes, revoltados com a cena, tentaram pegar Tiago, que teria fugido correndo, largando o veículo na via, e se escondendo num estabelecimento comercial da região. O Jeep Commander foi alvo da fúria das pessoas, que passaram a destruí-lo.

