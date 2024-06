Agora assessor do governador Tarcísio de Freitas, o empreário Ricardo Molina, de Americana, vai ocupar cargo semelhante ao já ocupado pelo prefeito Chico Sardelli (PL) e pelo ex-deputado Antonio Mentor (PT).

Tanto Chico como Mentor trabalham como Aspar nas lideranças de partidos quando perderam as eleições para deputado. Chico ficou com o PL de André do Prado antes de ser eleito prefeito e Mentor trabalhou até recentemente na liderança do PT.

Apesar de origens diferentes (assembleia e governo do Estado), as funções de assessoramento tendem a ser semelhantes.

Molina deve atuar na Alesp

Como Aspar (Assessor Parlamentar), RM deve ajudar na interlocução do governo do Estado com os deputados estaduais. Ele é suplente na Assembleia Legislativa e deve se ambientar ao espaço, voltando a ser candidato em 2026 com uma base de apoio maior e a experiência de ter feito 52 mil votos em 2022.

Ele vai trabalhar com Arthur Lima, chefe da Casa Civil do governo paulista. Lima fez a transição de cargo esta terça-feira e descreveu brevemente o que espera de Molina.

Despeço-me emocionado do meu competente assessor parlamentar, Sérgio Fontellas, que agora segue rumo à sua pré-candidatura a vereador em Osasco. Ao mesmo tempo, celebro a chegada de Ricardo Molina, que generosamente desistiu de sua pré-candidatura a prefeito em Americana para se juntar ao time da Casa Civil, onde terá a valiosa missão de assessorar-me no âmbito parlamentar.

