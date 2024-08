Hopi Hari é o 4º parque temático mais visitado da América Latina em 2023, traz ranking

O parque temático Hopi Hari, localizado em Vinhedo (SP), foi classificado como o 4º parque temático mais visitado da América Latina em 2023, de acordo com a 17ª edição do Theme Index, relatório anual publicado pela Themed Entertainment Association (TEA). O parque, que recebeu 1,039 milhões de visitantes no último ano, registrou um aumento de 13,3% em relação ao número de visitantes de 2022, um reflexo claro dos investimentos e da administração eficiente dos últimos anos.

Esse retorno ao ranking, após uma ausência de seis anos, marca um momento decisivo na trajetória do Hopi Hari. A última vez que o parque apareceu entre os dez mais visitados da América Latina foi em 2017, quando ocupou o 9º lugar.

Nos últimos anos o Hopi Hari tem implementado uma série de melhorias e atualizações em suas atrações, além de um fortalecimento na gestão e na experiência do visitante, que contribuíram para essa retomada de crescimento impressionante. “A classificação no Theme Index deste ano não apenas endossa o sucesso das nossas estratégias de gestão, como também reafirma a relevância do parque no cenário de entretenimento da América Latina”, comemorou Alexandre Rodrigues, presidente do Hopi Hari.

Mais notícias da cidade e região

Com essa retomada, o parque reafirma seu compromisso em proporcionar experiências de alta qualidade para os visitantes e solidifica sua posição como um dos principais destinos de diversão no Brasil. “A expectativa é que, com a continuidade dos investimentos, o parque continue a subir nos rankings e a atrair cada vez mais visitantes nos próximos anos”, finalizou Rodrigues.

Veja a publicação do estudo Theme Index, Museum Index 2023, que traz o ranking completo dos parque temáticos mais visitados do mundo no link a seguir: https://aecom.com/wp-content/uploads/documents/reports/AECOM-Theme-Index-2023.pdf