Cantor e escritor Miguel Vaz traz para o romance erótico “Cheiro de suor e vinho” uma história de desejos, frustrações e ousadia, com toques intrigantes da máfia

Em busca de emprego na capital da moda, Milão, o passado de Elisa Rizzo a persegue. Um mafioso lunático coloca um alvo em suas costas e ela precisa deixar sua terra natal, a pacata cidade de Vernazza. A vida da jovem corre risco e as movimentadas ruas milanesas já não são mais seguras. No entanto, de todos os perigos, nada se compara à chegada de um amor improvável e turbulento para deixar seu coração ainda mais vulnerável.

É entre os parreirais do interior italiano e os luxos da metrópole que os leitores saboreiam o enredo de Cheiro de suor e vinho, primeiro romance erótico do escritor e cantor Miguel Vaz. Na obra, publicada pelo selo Lucens Editorial (Citadel), a protagonista vive um reencontro com o músico Lorenzo Bianchi, que faz com que os desejos tomem conta de sua alma recatada, dando espaço para a ousadia de quem até então mergulhava apenas nos livros.

Para uma garota insegura como eu,

quebrar o tabu do sexo foi libertador.

Aquilo me mostrava ser capaz de atender

às minhas vontades e ousar quando quisesse.

(Cheiro de suor e vinho, pg. 35)

Leia + sobre Famosos, artes e música

Sob a voz narrativa da protagonista Elisa, o escritor surpreende com pitadas inteligentes de erotismo e entrega mais do que um romance entre uma garota em busca de si mesma e um rockstar que tem dificuldades para lidar com a fama. A obra é sobre uma jornada de amadurecimento na passagem da adolescência para a vida adulta, quando novos desejos, sentimentos e objetivos tomam conta da personagem.

Erótico e arte

Dos palcos para as páginas, Miguel Vaz proclama neste livro as relações amorosas como verdadeiramente são. A história evidencia relacionamentos cheios de frustrações, incertezas e arrependimentos, mas também aquece com alegria, paixão e crescimento. Cheiro de suor e vinho é o terceiro romance publicado pelo autor brasiliense.

FICHA TÉCNICA

Título: Cheiro de suor e vinho

Autor: Miguel Vaz

Editora: Citadel Grupo Editorial

Selo: Lucens Editorial

ISBN: 978-6550474515

Dimensões: 15.5 x 1.5 x 23 cm

Páginas: 304

Preço: R$ 64,90

Onde comprar: Amazon

Sobre o autor: Miguel Vaz é escritor, poeta e cantor na dupla sertaneja Zé Felipe & Miguel. Nasceu em Brasília (DF), em 1992 e formou-se em Jornalismo pela Universidade de Brasília. É autor do romance regionalista Quando a chuva cair e do realismo fantástico Conchas para María. Cheiro de suor e vinho marca sua primeira imersão no campo dos romances hot, valendo-se de suas experiências dentro e fora dos palcos, onde paralelamente sua arte circula.

Redes sociais do autor: Instagram: @oimiguelito | TikTok: @oimiguelitonotiktok

Sobre a editora: Transformar a vida das pessoas. Foi com esse conceito que o Citadel Grupo Editorial nasceu. Mudar, inovar e trazer mensagens que possam servir de inspiração para os leitores. A editora trabalha com escritores renomados como Napoleon Hill, Sharon Lechter, Clóvis de Barros Filho, entre outros. As obras propõem reflexões sobre atitudes que devem ser tomadas para quem quer ter uma vida bem-sucedida. Com essa ideia central, a Citadel busca aprimorar obras que tocam de alguma maneira o espírito do leitor.