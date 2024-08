O Corinthians conseguiu avançar para a fase de quartas-de-final da Copa Sulamericana ao bater nos pênaltis o Bragantino por 5 a 4 na noite desta terça feira em Itaquera. O jogo terminou 2 a 1 pros visitantes no tempo normal.

O herói da noite foi o goleiro Hugo Souza, que defendeu três pênaltis e salvou o Timão.

O primeiro gol do jogo saiu no primeiro tempo em bela jogada do argentino Garro. Com 1 a 0, parecia que o Corinthians teria vida tranquila na partida. E assim o jogo foi para o intervalo.

Mas o Braga voltou para o segundo tempo buscando empatar o jogo e animar a partida, por precisava da vitória para avançar.

Sasha empatou para o Bragantino aos 27’ do segundo tempo. Sasha pegou um belo chute de fora da área e venceu o goleiro Neneca.

O Braga virou com Luan Cândido que cabeceou dentro da pequena área após cobrança de escanteio.

Nos pênaltis, André Ramalho perdeu para o Corinthians e Hugo Souza defendeu a cobrança de Gustavo, que daria a vaga pro Braga.

Nas cobranças alternadas, Rian perdeu para o Timão e Hugo Souza novamente salvou o Timão defendendo a cobrança seguinte. O lance final foi mais uma defesa do goleiro alvinegro, que salvou a noite.

Corinthians de volta ao Brasileirao

O Timão volta a jogar no final de semana buscando melhorar sua posição no Campeonato Brasileiro, onde ainda está na zona do rebaixamento. O time encara um dos adversários mais consistentes do torneio. O Timão vai a Fortaleza encarar o vice líder Fortaleza.

