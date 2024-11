Hospital Municipal recebe primeira etapa de implantação do projeto “Lean nas Emergências”



A primeira etapa de implantação do projeto “Lean nas Emergências” no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi teve início nesta quarta (13) e segue até esta quinta-feira (14). O objetivo é aprimorar a gestão do Pronto-Socorro, com a melhoria do fluxo hospitalar e dos processos, por meio da iniciativa do Ministério da Saúde, viabilizada pelo Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde) com a participação de consultores do Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo.

A largada do projeto ocorreu no mês passado, com a realização de uma visita de diagnóstico ao HM. A jornada desta semana é a primeira de uma série de oito encontros presenciais que seguirão até agosto de 2025, de acordo com Paulo Azevedo, consultor do Sírio-Libanês. Até esta quinta, Azevedo e o também consultor Danilo Luz conduzirão as reuniões com a presença de equipes assistenciais do HM, gestores do hospital e representantes da Secretaria de Saúde, entre eles o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, e a superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi.

“Nesta primeira etapa, teremos uma apresentação do hospital, de sua estrutura física, do time de colaboradores, da volumetria e dos dados gerais. Posteriormente, haverá uma apresentação institucional explicando o que é o projeto, como será desenvolvido e quais as etapas. E também vamos mostrar o diagnóstico do HM, criado a partir da visita inicial”, contou Azevedo. “Esse diagnóstico será o nosso norte para todo o projeto. Até amanhã (quinta) ainda teremos duas aulas teóricas para dar o embasamento para a equipe, mostrando ferramentas a serem utilizadas durante o projeto”, acrescentou.

O diretor da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) em Americana, Klebson Soares Carvalho, salientou que o projeto vai aprimorar o atendimento oferecido aos pacientes no Pronto-Socorro e na Emergência do HM. “Assim como o aumento da qualidade dos serviços assistenciais, o maior comprometimento de nossos profissionais e a satisfação dos usuários SUS”, completou.

“O projeto visa melhorar a dinâmica do Hospital Municipal, a começar pelo atendimento no Pronto-Socorro. Depois haverá intervenções nos outros setores, aperfeiçoando os fluxos e processos de trabalho. A parceria com o Hospital Sírio-Libanês vai proporcionar inúmeros benefícios a todos os usuários do HM”, ressaltou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Lean nas Emergências

O projeto nasceu em 2017 e já contemplou mais de 200 hospitais brasileiros, obrigatoriamente instituições públicas ou filantrópicas que atendem pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

A metodologia Lean (lean manufacturing) é uma filosofia de melhoria de processos baseada em tempo e valor, desenhada para assegurar fluxos contínuos e eliminar desperdícios e atividades de baixo valor agregado. Na tradução livre, “lean”, em português, quer dizer “enxuto”.

A metodologia trabalha com diversas ferramentas que visam promover o diagnóstico, fazer análise, execução e controle durante todas as etapas da assistência no pronto-socorro.

Além do Ministério da Saúde e do Hospital Sírio-Libanês, também estão envolvidos o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Americana e a SCMC, organização social que administra o HM por meio de gestão compartilhada com a Prefeitura.

