A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, concluiu no sábado (16) as atividades da Semana de Mobilização para Combate às Arboviroses no Estado de São Paulo. Ao todo, foram visitados 3.090 imóveis e recolhidos 860 quilos de materiais considerados criadouros do mosquito Aedes aegypti nos bairros Cidade Jardim, Vila Mathiensen e Jardim dos Lírios.

Além das ações operacionais, os agentes do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) orientaram aproximadamente 10 mil pessoas por meio de visitas de casa em casa, exposição de maquete e panfletagem no trânsito. As ações tiveram o apoio das secretarias de Educação e de Meio Ambiente.

A exposição de maquete exemplificou diversos tipos de criadouros e as fases evolutivas do mosquito, com a visualização de larvas em microscópio. Ela foi realizada no Terminal Metropolitano, no Centro, Casa da Criança Manacá, Casa da Criança Araúna, Colégio Dom Pedro 2º, Parque Ecológico Municipal e Praça Comendador Müller.

A panfletagem ocorreu em conjuntos de semáforos localizados nas avenidas de Cillo, Brasil, Campos Sales e da Saudade.

“O combate à dengue depende da conscientização e do esforço de cada um de nós, para mantermos os ambientes livres dos criadouros. Estamos promovendo as ações de controle e também precisamos da união de esforços nessa luta, para salvaguardar a saúde da coletividade”, disse o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde, Antônio Donizetti Borges.

“Foi uma semana de intensa mobilização, para alertar os moradores quanto aos riscos de transmissão da dengue. É preciso essa atenção todos os dias do ano, porque o mosquito não respeita fronteiras e se reproduz de forma rápida quando encontra locais com água parada”, alertou o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

