Celebridades após os 50: De Jennifer Lopez a Demi Moore, médico revela segredo para rejuvenescimento sem cirurgia plástica

Leia + sobre Famosos, artes e música

De Jennifer Lopez a Jennifer Aniston, de 55, e ícones como Sandra Bullock (60), Nicole Kidman (57), Viola Davis (59) e Demi Moore (62), várias celebridades continuam a impressionar com sua aparência jovem. Segundo o Dr. Roberto Chacur, especialista em preenchimento estético facial e corporal, o segredo está na bioestimulação de colágeno, um método não invasivo que promove o rejuvenescimento natural da pele, sem cirurgia plástica. “Ao estimularmos o colágeno de forma gradual, mantemos a pele firme e saudável, permitindo que amadureça naturalmente, sem o efeito repuxado muitas vezes visto em cirurgias”, explica o Dr. Chacur.

Esse tratamento, cada vez mais popular no Brasil, envolve o uso de bioestimuladores como o Harmonize Gold, que ativa a produção natural de colágeno, restaurando firmeza e elasticidade. Dr. Chacur ressalta que a técnica não ape-nas corrige sinais do envelhecimento, mas também previne a flacidez e a perda de volume de forma gradual e harmônica. “O Harmonize Gold é um grande aliado para quem deseja resultados naturais. A pele vai ganhando firmeza com o tempo, acompanhando o ritmo natural do corpo”, afirma.

Ao contrário da cirurgia plástica, que pode deixar a pele com aspecto artificial, a bioestimulação permite resultados sutis e progressivos. Para o Dr. Chacur, essa é uma vantagem significativa, pois atende a uma demanda crescente por métodos que valorizem a beleza natural. “As pacientes não querem mudanças drásticas; elas buscam um resultado que as faça se sentir rejuvenescidas, sem perder a naturalidade. A bioestimulação de colágeno proporciona exatamente isso”, observa.

Combinando técnicas de última geração, como lasers e radiofrequência, o tratamento é adaptável a cada tipo de pele e necessidade, oferecendo uma experiência personalizada. Além disso, os efeitos são duradouros, eliminando a necessidade de procedimentos invasivos e recuperações longas. “É um processo que respeita o envelhecimento saudável, reforçando a estrutura da pele e devolvendo o viço, sem intervenções agressivas”, destaca o Dr. Chacur.

Para o especialista, a bioestimulação de colágeno é o futuro da estética. “O segredo da beleza duradoura está em valorizar o que cada pessoa tem de único, usando a tecnologia para alcançar um resultado leve e natural. Celebridades como Jennifer Lopez e Jennifer Aniston mostram que o rejuvenescimento pode ser suave e sem a necessidade constante de cirurgias invasivas”, conclui o Dr. Chacur.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP