65 anos sem Heitor Villa-Lobos

Há 65 anos, o Brasil perdia Heitor Villa-Lobos. Reconhecido como um músico visionário e um dos grandes compositores do século XX, ele foi maestro, compositor, educador, violoncelista e violonista e seu trabalho musical contribuiu para que a música brasileira se tornasse mundialmente conhecida.

O artista, que era carioca, faleceu no dia 17 de novembro de 1959, deixando um legado que perdura até os dias atuais. O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento especial sobre as suas obras musicais para prestar uma homenagem neste domingo, 17.

Villa-Lobos tem 1.155 obras musicais e 188 gravações cadastradas na gestão coletiva da música no Brasil. As suas obras musicais são as composições, com letra e/ou melodia e em parceria ou não. Já as gravações são registros de obras musicais disponibilizadas em forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD). Com isso, uma mesma obra musical pode ter diferentes gravações, como, por exemplo, a original, uma versão acústica ou um show gravado para um DVD.

A canção de autoria de Villa-Lobos mais tocada nos últimos cinco anos no Brasil foi “O trenzinho do caipira”. Já a liderança do ranking das músicas de autoria do artista mais regravadas ficou com “Bachianas brasileiras n. 5”.

Conforme determina a Lei dos Direitos Autorais (9.610/98), os herdeiros do artista receberão os seus rendimentos em direitos autorais de execução pública por 70 anos após a sua morte (ou do último autor, em caso de parcerias).

Ranking das músicas de autoria de Heitor Villa-Lobos mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 O trenzinho do caipira Villa-Lobos 2 Bachianas brasileiras n. 5 Villa-Lobos 3 Melodia sentimental Villa-Lobos 4 Bachianas brasileiras n. 4 Villa-Lobos 5 Bachianas brasileiras n. 2 Villa-Lobos 6 Ave maria Villa-Lobos 7 Floresta do amazonas Villa-Lobos 8 Bachianas brasileiras n. 9 Villa-Lobos 9 Choros nº 1 Villa-Lobos 10 Choros n. 5 Villa-Lobos

Top 5 das músicas de autoria de Heitor Villa-Lobos mais regravadas

Posição Música Autores 1 Bachianas brasileiras n. 5 Villa-Lobos 2 O trenzinho do caipira Villa-Lobos 3 Bachianas brasileiras n. 2 Villa-Lobos 4 Bachianas brasileiras n. 4 Villa-Lobos Melodia sentimental Villa-Lobos 5 Choros nº 1 Villa-Lobos

