HUB de Exportação da Acia realiza palestra sobre tributação no dia 5

O HUB de Exportação da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) está completando um ano de atividades e para comemorar a data, uma palestra será realizada nesta quinta-feira (5), das 10 às 11h30, na sede da entidade, com Clovis Alberto Trotti, sócio fundador da T2Brasil Assessoria Empresarial e Contábil.

O principal objetivo deste evento é levar aos empresários associados da Acia os mecanismos facilitadores para quem está interessado em exportar e, com isso, alavancar os resultados do seu negócio no mercado internacional.

Mais notícias da cidade e região

A palestra será para esclarecer as principais dúvidas e oferecer as estratégias para reduzir custos e maximizar os lucros. Por meio de uma conversa direta com os empresários, Clóvis Trotti irá falar sobre as práticas e insights valiosos para ajudar as empresas a reduzirem custos, aumentar os lucros e ganharem competitividade no mercado global.

As inscrições podem ser feitas no Instragram da Acia @acia_americana.