Santa Bárbara inicia "Operação Chuvas de Verão" 24/25

A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste iniciou a “Operação Chuvas de Verão 2024/2025 SP Sempre Alerta” no domingo (1º) e instituiu o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, por meio do Decreto Municipal nº 7.600, de 5 de novembro de 2024. O objetivo é estabelecer um conjunto de ações preventivas e de resposta e recuperação frente aos eventos naturais ocasionados pelo período de chuva. A operação segue até 31 de março de 2025.

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, sob coordenação e supervisão da Coordenadoria Executiva, intensifica as ações de prevenção, apoio, monitoramento, divulgação e planejamento de ações de respostas rápidas, caso necessário. As ações também são integradas com a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

A Coordenadoria Executiva é composta pelo prefeito, representantes de oito secretarias – Governo, Justiça e Relações Institucionais, Meio Ambiente, Obras e Serviços, Planejamento, Promoção Social, Saúde, Sesetran (Segurança, Trânsito e Defesa Civil), e DAE (Departamento de Água e Esgoto).

No mês de novembro a Prefeitura realizou campanha preventiva com divulgações nos meios oficiais, como site e Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz, com orientações para que a população pudesse se preparar para o período de chuvas mais intensas, tais como: desobstruir e limpar as calhas, descartar o lixo adequadamente, verificar as árvores que precisam de poda e vistoriar a casa em caso de rachaduras ou sinais de que o solo possa estar se movendo para evitar riscos.

Durante a “Operação Chuvas de Verão”, a Defesa Civil orienta:

– Não jogar lixo e entulho nas encostas e leitos de rios;

– Não colocar sacos de lixo sobre a calçada, evitando que sejam carregados por enxurradas;

– Não jogar lixo na rua para evitar entupimentos de bueiros;

– Em caso de inundação e alagamentos evitar contato com águas de chuva e não caminhar sobre áreas alagadas, devido ao risco de contaminação e acidentes;

– Em casos de tempestades de raios, proteger-se em locais cobertos e manter-se calçado.

Defesa Civil de Santa Bárbara

A população pode entrar em contato com a Defesa Civil, para denúncias e solicitações pelo telefone de emergência 199 ou, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, pelo telefone (19) 3454-3075.

