Veja filmes de Natal mais assistido no Brasil

A JustWatch acaba de lançar sua mais recente lista dos Top 10s, bem como um relatório de catálogo de provedores para a temporada de festas. Usando nossos gráficos de streaming, determinamos os filmes de Natal mais transmitidos entre 2023 e 2024 no Brasil.

Também determinamos o número exato de filmes de Natal que estão disponíveis para transmissão e qual provedor tem o maior número.

“Tati”: Nova música de trabalho de Sâmi Rico bate um milhão de acessos no Youtube

O cantor e compositor Sâmi Rico lançou no mês de outubro em todas as principais plataformas de distribuição digital, a irreverente “Tati”. Nesta quinta-feira (28), o clipe do single bateu a marca de um milhão de acessos no Youtube e tem se destacado em todas as plataformas digitais e rádios pelo o Brasil.

A música, que é uma composição de Felipe Bessa, Lucas Avona e Kauê Segundêro, chegou para substituir a bem sucedida “Erro e a errada”, lançada no mês de junho e que contou com a participação especial do cantor Gustavo Mioto. A produção musical é assinada por Bruno Brito, e a direção de vídeo ficou a cargo de Jacques Jr.

“Um milhão de views! É um número extremamente importante, ainda mais para quem está iniciando a carreira, lançando as primeiras músicas. Quando lançamos uma música no mundo é como se estivesse nascendo um novo filho. O artista trata como se fosse um filho mesmo, dando carinho, atenção e cuidando para que ela tenha vida longa”, reflete o artista.

Eclético e mostrando sua capacidade em interpretar, Sâmi mostra em “Tati” mais “uma história diferente” que promete chamar a atenção do público – como tem acontecido. “E essa ousadia de fazer os dois papéis no clipe, foi uma dica do meu pai que sempre me pediu para ser autêntico, ousado, ter o meu próprio perfil e buscar o diferencial. Estou muito feliz com o resultado deste trabalho e pela ótima aceitação da música”, disse.