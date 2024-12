Jasminy e Naiara brilham no Brasileiro de Ginástica Rítmica

As ginastas americanenses Jasminy Souza e Naiara de Almeida conquistaram a 7ª colocação geral e a 1ª colocação do Estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro “Ilona Peuker” de Ginástica Rítmica, realizado entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju-SE. As atletas integram a equipe da AGRA, a Associação de Ginástica Rítmica de Americana, que conta com apoio da Prefeitura.

Jasminy e Naiara competiram nas duplas

Acompanhadas pela técnica Beatriz de Oliveira, elas competiram nas duplas, na categoria adulto, e se apresentaram com fitas e bolas. Entre as 14 duplas que participaram da prova, elas ficaram no 7º lugar, com 19.550 pontos, o melhor desempenho entre as competidoras de São Paulo.

“Essa conquista nos enche de orgulho e, para uma equipe que participou pela primeira vez dessa competição, é motivo de enorme felicidade. Nossas meninas competiram com grandes clubes e atletas, algumas das quais já representaram a Seleção Brasileira da modalidade.

Esse resultado demonstra que, com apoio e dedicação, podemos alcançar resultados inimagináveis. Parabéns às meninas e à nossa comissão técnica pelo desempenho. Agradecemos aos pais e à Secretaria de Esportes pelo apoio”, celebrou a coordenadora da AGRA, Francislaine Gumiero de Morais.

Organizado pela Confederação Brasileira de Ginástica, o campeonato contou com a participação de 734 ginastas de 72 clubes de todo o país, divididas nas categorias pré-infantil, infantil, infantojuvenil, juvenil e adulto.

“Realizei um sonho como treinadora, conquistando o 7º lugar nacional e 1º estadual logo em meu primeiro campeonato brasileiro. Agradeço às minhas atletas Jasminy e Naiara, que sempre treinaram com muita dedicação para chegarmos até aqui, à nossa equipe técnica e multidisciplinar, aos pais, à Secretaria de Esportes e a todos os nossos apoiadores. Esse trabalho conjunto proporcionou essa grande conquista para a nossa cidade”, enfatizou a técnica Beatriz.

“Estamos muito orgulhosos com o resultado das nossas atletas, fruto de muita dedicação por parte delas e de toda a comissão técnica. Sem dúvidas, é uma grande vitória para o esporte da nossa cidade e tenho certeza que 2025 será ainda mais promissor, com novas conquistas e desafios. Parabéns, Jasminy, Naiara, Beatriz e toda a equipe da AGRA, por esse desempenho incrível. Obrigado por nos representar tão bem e levar o nome de Americana ao topo”, parabenizou o secretário de Esportes, Marcio Leal.