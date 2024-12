Toffoli livra família Mantovani de punição por 'treta' com Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli decidiu que o empresário barbarense Roberto Mantovani não vai mais ser punida após o entrevero com o ministro Alexandre de Moraes no ano passado.

Toffolo declarou extintas as punibilidades dos brasileiros denunciados por hostilidades ao ministro Alexandre de Moraes e sua família no aeroporto de Roma, em julho de 2023. A decisão foi tomada após os envolvidos confessarem culpa e apresentarem um pedido formal de retratação pelos atos praticados.

