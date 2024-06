Invenção húngara, cubo mágico faz 50 anos e ganha campeonato no Catavento Leia + sobre Famosos, artes e música

No próximo dia 22 de junho, a partir das 13 horas, acontece, no Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, um campeonato de cubo mágico em celebração aos 50 anos do quebra-cabeça, criado pelo inventor húngaro Ernő Rubik que completa, em 2024, 50 anos. O evento é gratuito e aberto a qualquer participante interessado, que deverá fazer sua inscrição (informações abaixo).

A competição que comemora o 50º aniversário da invenção do cubo mágico ocorre no momento em que que está em cartaz no Catavento a exposição “Hungria na Vanguarda da Ciência”, realizada em parceria com o Consulado Geral da Hungria em São Paulo, para celebrar diversas invenções húngaras que marcam nosso cotidiano.

O campeonato é uma parceria com o Consulado-Geral da Hungria em São Paulo e a Associação Brasiliense de Cubo Mágico. O concurso começa às 13 horas no auditório do museu e contará com três rodadas de até 10 minutos, finalizando com a premiação do vencedor às 16h15. O concurso terá a presença de Caio Sato, recordista sul-americano no cubo mágico 3×3 (o cubo mágico tradicional) e no cubo mágico com uma mão.

As inscrições são limitadas (até 100 inscritos) e costumam acabar rapidamente. Elas podem ser feitas no link https://www.worldcubeassociation.org/competitions/DesafioHungriaemSP2024 até sexta-feira, 14 de junho.

Comunidade do cubo mágico – O Brasil é o sexto país do mundo em número de competidores do também chamado Rubik Cube – 7591 no total – e o quinto do mundo em número de competições – em 2023, foram 74 no total – segundo dados da World Cube Association.

Exposição “Hungria na Vanguarda da Ciência”

A Hungria conta com 17 vencedores do Prêmio Nobel e vêm de lá diversas invenções revolucionárias, como a ciência da computação e a holografia. Estas e outras inovações estão sendo apresentadas em um espaço no Claustro do Catavento até 23 de junho.

Invenções húngaras além do cubo mágico expostas no Museu Catavento:

Dínamo;

Prêmio Pulitzer;

Helicóptero;

Vitamina C;

Caneta esferográfica;

Ciência da computação;

Teoria dos jogos;

Automóvel Ford T;

Concreto translúcido Litracon;

Pulsos de luz de attosegundo,

Software de apresentação Prezi;

Teqball;

Archicad, software para arquitetos e engenheiros;

Tecnologia da vacina RNAm contra o covid-19.

Serviço

Campeonato de Cubo Mágico

Data: Sábado, 22 de junho de 2024

Horário: Das 13 horas às 16h30

Local: Auditório do Museu Catavento

Endereço: Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n,

Local: Auditório do Museu Catavento, São Paulo

Ingressos: No dia da competição, não é necessário adquirir ingresso para acessar o Museu. Haverá uma entrada específica este evento, a do auditório

Inscrições: https://www.worldcubeassociation.org/competitions/DesafioHungriaemSP2024

Exposição “Hungria na Vanguarda da Ciência”

Horários: Das 9h às 17h (bilheteria fecha às 16h).

Entrada: R$ 18 (inteira) R$ 9 (meia)

Gratuidade: às terças-feiras para todos. Mais informações sobre gratuidade neste link

Local: Museu Catavento

Endereço: Avenida Mercúrio, s/n, Pq Dom Pedro II. Centro

Ingresso: através deste site

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP