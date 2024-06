Estudantes da EMEF Jonas visitam Salão do Humor Internacional em Americana

Cerca de 70 estudantes dos 6º anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho visitaram, nesta segunda-feira (24), o Salão do Humor Internacional em Americana. A mostra de arte gráfica vai até o dia 30 de junho na Câmara de Americana e a entrada é franca.

A exposição reúne produções de estudantes do CAIC Prof. Sylvino Chinelatto, do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Anísio Spínola Teixeira e das EMEFs Paulo Freire, Florestan Fernandes e Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho, além de trabalhos produzidos na rede particular e no Ensino Médio.

Na sexta-feira (28), é a vez dos estudantes da EMEF Florestan Fernandes visitarem o espaço e conferirem as obras. O salão também conta com trabalhos de artistas amadores e profissionais de Americana e região.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, prestigiou a abertura do evento, na última sexta-feira (22). “A mostra organizada pelo professor Geraldo Basanella e amigos está em sua 23ª edição e é fundamental que os estudantes a visitem para conhecerem a produção de seus pares e de outros artistas”, disse.

Este ano, a temática da mostra é “Ando preocupado com o que ando preocupado”. As obras inscritas são nas categorias charge e cartum; HQ, tirinhas e pequenos contos de humor/poemas jocosos; caricatura em arte gráfica e em escultura; mangá humor e grafite humor.