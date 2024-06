Internauta reclama de X (twitter) estar muito pornográfico

Internauta fica brava por excesso de postagens com conteúdo erótico na sua ‘foryou’

Veja abaixo o que ela escreveu. A postagem teve 330 mil visualizações em poucas horas.

minha tml juro pic.twitter.com/vABMsZUI7X

— duda 𖤐 (@sccatorccio) June 24, 2024

Nova ferramenta de IA chega ao mercado e torna mais fácil reescrever textos

A Texxto.ai, ferramenta de reescrita de textos com inteligência artificial, chega ao mercado para auxiliar escritores, blogueiros, estudantes e profissionais de todas as áreas e níveis a aprimorarem suas habilidades e desbloquearem todo o seu potencial criativo. Desenvolvida pela 7Graus, empresa especializada na criação e distribuição de conteúdo, a ferramenta foi elaborada para permitir a expressão de ideias com clareza, impacto e originalidade.

Nascida de uma necessidade identificada dentro do site sinónimos.com.br, que conta com mais de 20 milhões de visitas mensais, a Texxto.ai pertence à família Dicio, que é composta pelos sites Dicio – Dicionário de Língua Portuguesa, Sinônimos, Conjugação e Antônimos. O conhecimento humanizado, que já é usado diariamente por mais de 40 milhões de pessoas que querem melhorar sua maneira de escrever, foi aplicado para configurar a ferramenta de inteligência artificial e entregar os melhores resultados de reescrita de texto.

“Com a Texxto.ai, queremos oferecer uma solução inovadora e acessível para todos os escritores, sejam eles estudantes, profissionais ou entusiastas. Acreditamos que a escrita é uma habilidade essencial e que todos têm o potencial de se tornarem grandes escritores. Nossa ferramenta foi desenvolvida para ajudar a desbloquear esse potencial, fornecendo recursos poderosos e intuitivos”, afirma Rui Marques, CEO e Fundador da empresa.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

A Texxto.ai oferece diversas possibilidades de reescrita de textos, como a reescrita com poucas ou muitas alterações, reescrita com sinônimos, Resumo de textos em apenas um parágrafo, organização de conteúdos em pontos-chave, identificação de palavras-chave e geração e adaptação de texto para linguagem formal, acadêmica ou simples. A ferramenta está disponível em quatro idiomas: português do Brasil, português de Portugal, inglês e espanhol. E este é só o começo, pois a empresa já tem planos para a introdução de novos recursos.

Com uma interface intuitiva e fácil de usar, a Texxto.ai permite que os usuários reescrevam seus textos de maneira rápida e eficiente. Além disso, a ferramenta oferece a opção de reescrever o texto até três vezes, de forma totalmente gratuita e com até 125 palavras, diariamente. Para aqueles que desejam ter acesso ilimitado à ferramenta, está disponível uma versão premium.

O diferencial da 7Graus está justamente na habilidade analítica e na capacidade de antecipar as necessidades dos usuários. Com a missão de democratizar o acesso à seus serviços, a empresa ajuda a melhorar a vida das pessoas por meio da criação e distribuição de conteúdos gratuitos. Com o lançamento do Texxto.ai, o comprometimento em fornecer recursos que agreguem valor e façam a diferença na vida de nossos usuários está cada vez mais presente.

Sobre a 7Graus

A 7Graus, empresa especializada na criação e distribuição de conteúdo e fundada em 2003, é uma companhia centrada no usuário, dedicada a fornecer soluções excepcionais e respostas precisas para atender às necessidades de seus usuários. Com foco em experiências autênticas e significativas, a 7Graus alcança milhões de pessoas ao redor do mundo através de uma ampla gama de plataformas e marcas reconhecidas, como o Pensador e o recém-lançado TechShake. Utilizando uma abordagem baseada em dados, confiança e excelência, a empresa visa inspirar ação e promover transformações positivas. Com mais de 200 milhões de visitas mensais, a 7Graus se destaca como o principal grupo de mídia independente do Brasil, oferecendo oportunidades únicas para alcançar uma audiência engajada e diversificada.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP