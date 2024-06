Revitalização tem início no Viaduto Amadeu Elias

O Viaduto Amadeu Elias, na região central de Americana, começou a receber obras de revitalização nesta segunda-feira (24), iniciando com a pintura da parte de baixo da estrutura, nas proximidades do Mercado Municipal. A previsão da Secretaria de Planejamento é de que todo o trabalho esteja concluído em 90 dias.

Entre as intervenções, estão a troca de pastilhas e vidros quebrados e a substituição de guarda-corpos. O serviço de pintura vai abranger todo o trecho, incluindo as ferragens e as placas de concreto.

As obras buscam corrigir avarias em componentes externos, que também desempenham um papel importante na funcionalidade do viaduto, garantindo que seja seguro para o tráfego.

“As obras serão realizadas por meio de contrapartida de uma construtora que investe em salões industriais em Americana. No lugar das taxas cobradas pelas obras, optou-se pela realização da revitalização do viaduto”, explica o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin.

Quem paga a obra do Viaduto

O trabalho será conduzido pela empresa Pigma Construções Ltda, e os custos estão estimados em aproximadamente R$ 140 mil. A execução das obras não causará interferência no tráfego local.

