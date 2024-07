I am Design Hotel Campinas: Novidades e diferenciais para uma estadia inesquecível

O I am Design Hotel Campinas, empreendimento administrado pela Hotelaria Brasil, oferece não apenas uma hospedagem de qualidade, mas uma experiência completa para seus hóspedes. Com uma localização privilegiada, no bairro Cambuí, possui acomodações confortáveis e um atendimento impecável, se destacando como uma escolha de primeira para quem busca conforto e modernidade durante a estadia.

Recentemente, o hotel passou por reformas e implementou diversas novidades para melhor atender seus clientes. A academia e a piscina foram revitalizadas, garantindo ainda mais conforto para o hóspede. Além disso, todos os apartamentos agora contam com novas grades de canais, proporcionando uma variedade ainda maior de opções de filmes, séries, novelas e jornalismo. Ademais, um enxoval completo da renomada marca Altenburg foi adquirido, adicionando um toque especial aos produtos disponibilizados nas suítes. Já no menu, destaque para a parceria com a famosa Havana.

Com estes diferenciais, o I am Design Hotel reafirma seu compromisso em oferecer uma estadia memorável, combinando modernidade, luxo e um serviço de alta qualidade.

Sobre a Hotelaria Brasil

Rede hoteleira multimarcas, presente nas 5 regiões do Brasil, oferecendo qualidade em serviços para empreendimentos de Luxo, Lifestyle, Upscale, Midscale e Econômico desde 2003. Master franqueadora no Brasil da Marca Hampton by Hilton.

Considerada pela Hilton Worldwide em 2019, para toda a América e Caribe, como a melhor implantadora de empreendimentos hoteleiros com o Projeto do Hampton by Hilton Guarulhos Airport.

Parceira estratégica dos maiores grupos hoteleiros do mundo, como Marriott, Wyndham, IHG, Hyatt e Hilton. Desenvolvedora da Startup Unna Hospitality – Inteligência em Hotelaria, especializada em soluções para hotéis independentes: RM, Distribuição, E-Commerce, Marketing, Comercial, Assessoria de Imprensa, Reputação Online, entre outras.

Proprietária da Ventura Resorts empresa focada no desenvolvimento e gestão de multipropriedade e time sharing.

Proprietária da Marca I am Design Hotel, uma marca LifeStyle, que apresenta soluções inovadoras e modernas na gestão hoteleira que, em parceria com o Restaurante Obeijú, prioriza uma gastronomia contemporânea e também focada na dieta leve para o público viajante.

