Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos ganha nova sede

O prefeito Chico Sardelli, ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi, inaugurou a nova sede da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana na tarde desta quinta-feira (4). O novo espaço funciona na Rua Purus, nº 31, no bairro São Roque, e vai colaborar para o aprimoramento dos serviços prestados à população.

“Estamos muito felizes em poder proporcionar este novo local de trabalho aos funcionários da Assistência, para que possam desenvolver suas funções e o atendimento aos munícipes. Com muita persistência da secretária Juliani e de toda a equipe conseguimos entregar este espaço remodelado e dotado de novos mobiliários e um auditório. Agradecemos aos funcionários pela dedicação e desejamos um bom desenvolvimento das ações e projetos voltados à população mais vulnerável da cidade”, disse o prefeito Chico.

A nova sede ocupa uma área de 3.790 m², sendo 567 m² de área construída. O auditório tem 144 m² com capacidade para 150 lugares.

“O prédio ficou novo, foi ampliado, trazendo mais condições de trabalho aos servidores. Ganhou um auditório para implementar as ações de assistência social e direitos humanos. Essa gestão está trabalhando para promover o bem-estar e a qualidade de vida da população e os servidores da prefeitura merecem ser valorizados. Já entregamos muitas obras e reformas, mas essa é especial porque vai ajudar, principalmente, as pessoas que mais precisam e isso me emociona demais. Sinto orgulho de estar ao lado do prefeito Chico e participar de tudo isso que está sendo feito por Americana”, disse o vice-prefeito Odir.

“A mudança para o novo local foi possível graças ao esforço de toda a equipe da secretaria e colaboradores, com o apoio total do prefeito Chico e do vice Odir. As salas administrativas, sanitários, cozinha, auditório, instalações elétrica, hidráulica, telefonia e demais dependências foram criadas para atender o fluxo de trabalho e as demandas voltadas às políticas públicas do município que contemplam a população em situação de vulnerabilidade e risco social. Hoje somos a terceira maior política pública na cidade. Agradecemos a todos os parceiros que compartilham do mesmo propósito que é cuidar de gente”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O promotor de Justiça de Americana André Vitor de Freitas falou sobre o trabalho desenvolvido pela secretaria na cidade. “Como representante do Ministério Público, que cuida da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, sei o quanto é importante o trabalho desenvolvido por esta secretaria. Parabéns pela conquista e sucesso a todos os funcionários que trabalham em prol da população”, disse o promotor.

O juiz da Vara da Infância e Juventude, Wendell Lopes Barbosa, ressaltou o papel da secretaria para as ações de assistência social e direitos humanos. “São muitos os desafios enfrentados pela secretaria, na pandemia principalmente, e os trabalhos nunca pararam. Tenho admiração pelo serviço prestado pela secretaria junto à Vara da Infância e Juventude. Com o novo prédio, novas instalações e melhores condições de serviço, desejo que os trabalhos se tornem cada vez mais de qualidade para a população”, disse o juiz.

A diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, agradeceu às parcerias e aos funcionários pela dedicação ao trabalho. “Foram muitos dias de trabalho até aqui para trazer este novo local para realizar tudo o que esta secretaria faz. Iniciamos um novo período, agradecendo à secretária Juliani pela confiança em nosso trabalho, ao prefeito Chico e vice Odir pelo total apoio, e aos funcionários pelo trabalho de dedicação à população vulnerável”, afirmou Beatriz.

No antigo endereço da secretaria (Rua das Poncianas, nº 1.225 – Jardim Glória) está em funcionamento a Casa dos Conselhos, que reúne atendimentos dos conselhos municipais de Assistência Social (CMAS), Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA), Políticas sobre Álcool e outras Drogas (COMAD), Direitos da Mulher (CMDM), Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Direitos do Idoso (COMID), Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) e Promoção da Igualdade (COMPIR).

O Conselho Tutelar atenderá no prédio onde antes funcionava a Casa dos Conselhos, na Rua Ibirapuera, nº 70 – Jardim Ipiranga. “A Casa dos Conselhos atende num só espaço diversos órgãos de direitos, ganhará mais espaço e ficará muito bem instalada, assim como o Conselho Tutelar”, afirmou a secretária Juliani.