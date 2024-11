ICine anuncia o V Encontro de Cinema do Interior Paulista em Ubatuba

O ICine – Fórum de Cinema do Interior Paulista em parceria com a produtora Núcleo Criativo Gestão, Projetos e Eventos realiza do V Encontro de Cinema do Interior Paulista, que este ano ocupará a cidade de Ubatuba, de 13 a 17 de novembro. Este encontro, que acontece desde 2019 e chega agora à sua quinta edição, unindo forças com a Mostra (R)Existe Cinema em Ubatuba, fortalecendo a presença e a importância do cinema na cena cultural local.

O ICine, um fórum ativo em mais de 92 cidades extra capital

Ele tem se empenhado em promover o cinema como uma ferramenta de cultura, educação e transformação social. Além das atividades principais, o evento realizará exibições especiais de filmes em escolas na cidade de Ubatuba durante o período do evento, proporcionando aos estudantes uma experiência cinematográfica enriquecedora e ampliando o alcance cultural do festival.

Este ano, o V Encontro de Cinema do Interior Paulista será um evento ainda mais especial, abrigado em diversos locais icônicos de Ubatuba, como o Teatro Municipal, o Projeto Tamar e o Instituto Argonauta.

Durante os cinco dias de evento, o público poderá desfrutar de uma programação rica e diversa, que incluirá mostras de filmes, shows, rodas de conversa e debates, todos com o cinema como temática central. Será uma oportunidade única para profissionais do setor, entusiastas e o público se encontrarem, trocarem experiências e celebrarem a arte cinematográfica.

“Será um espaço de diálogos e trocas”, afirmou o presidente do ICine, Bruno Lottelli, ressaltando a importância deste grande evento cultural, que promete fortalecer ainda mais a cena cinematográfica do interior paulista e da cidade de Ubatuba. Com o compromisso de assegurar acesso a todos, o evento se destaca pela sua visão inclusiva e ampla de acessibilidade. Marque na sua agenda e venha fazer parte dessa história de cinema e resistência cultural!

O V Encontro de Cinema do Interior Paulista é uma coprodução do ICine – Fórum de Cinema do Interior Paulista e o Núcleo Criativo Gestão, Projetos e Eventos, realizado por meio da Seleção Pública Edital nº 11/2023 da Lei Paulo Gustavo Estadual – São Paulo. Parcerias do Grupo Apoenã, Projeto Tamar, Instituto Argonauta e Prefeitura Municipal de Ubatuba. Realização: Ministério da Cultura e Secretaria de Cultura e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo.

