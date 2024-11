Novinho de 15 no corre das drogas cai pra PM em Santa Bárbara

Um adolescente de 15 anos foi detido pela Polícia Militar nesta terça-feira, por volta das 11h30, no bairro Zabani, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a corporação, durante patrulhamento, a equipe policial recebeu uma denúncia indicando que um indivíduo estaria realizando o transporte e a entrega de entorpecentes naquela área. Com base nas características fornecidas, os policiais deslocaram-se até o local apontado e, ao chegarem, avistaram o indivíduo com as características em uma bicicleta.

A equipe procedeu com a abordagem do suspeito, momento em que foi realizada a busca pessoal e foram localizados no bolso de sua bermuda 28 microtúbulos contendo substância análoga à cocaína, além de 14 buchas de maconha. Após a abordagem, os policiais procederam com a consulta ao número de série do quadro da bicicleta a qual conduzia, e obtiveram a informação de que esta era produto de furto da data de Janeiro de 2024.

Em continuidade, a equipe realizou contato com o genitor do menor, e posterior à ocorrência foi apresentada no Distrito Policial, onde a autoridade elaborou boletim de tráfico de drogas e receptação, sendo o sindicado ouvido e liberado.