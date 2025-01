IFood quer atrair novos restaurantes com carência de 2 meses

O iFood, empresa brasileira de tecnologia, vai oferecer isenção total das taxas durante os dois primeiros meses para os donos de restaurantes que cadastrarem seus estabelecimentos na plataforma do iFood até 31 de março. Os 60 dias de gratuidade são contados a partir da data em que o parceiro faz o seu cadastro. A iniciativa visa incentivar o empreendedorismo brasileiro e o crescimento conjunto entre os restaurantes e a empresa.

O benefício é válido para novos cadastros realizados até 31 de março, que devem ser efetuados pelo site de Parceiros do iFood. Além de garantir dois meses de mensalidade grátis, os parceiros terão isenção nas comissões dos 30 primeiros pedidos feitos na plataforma. “A campanha vale tanto para os restaurantes que já existem, mas que ainda não vendem no iFood, quanto para aquelas pessoas que querem começar o ano com um estímulo para empreender.

A ideia é que todos possam testar o iFood e ter acesso a uma ferramenta de expansão do negócio e ganho de visibilidade, em um aplicativo que reúne mais de 55 milhões de clientes. Temos uma jornada estruturada para quem está ingressando no mundo digital e sabemos que, quem entra, encontra uma possibilidade de renda que os retém na plataforma”, afirma Beatriz Pentagna, diretora de Experiência e Marketing para Restaurantes do iFood.

A campanha que divulga a novidade está sendo estrelada por Boninho, executivo de televisão famoso por dirigir programas de grande audiência. No vídeo, o ícone do entretenimento brasileiro se une ao iFood para mostrar que a plataforma ajuda a transformar anônimos em famosos, fazendo os restaurantes ganharem “audiência”.

Ao ingressar no iFood, os estabelecimentos parceiros já podem aproveitar o pacote de benefícios que a empresa oferece a todos os seus parceiros, como cursos gratuitos disponíveis na plataforma iFood Decola, além de uma consultoria gratuita para os parceiros no primeiro mês, entre outros. Conheça abaixo:

Consultoria gratuita com especialistas, por um mês, para ajudar o restaurante a crescer

iFood Decola : plataforma gratuita de cursos curtos e online com dicas para facilitar o dia a dia e melhorar resultados. Donos de restaurantes que participam dos cursos registram aumento médio de 23% no número de pedidos

Gestão simplificada : tudo pode ser feito pelo celular, sem a necessidade de um laptop para o empreendedor operar no iFood

Central de Crescimento : as lojas podem investir em diversas opções de ação de marketing, mesmo sem uma equipe dedicada a isso. Com alocação de verba do restaurante na Campanha Inteligente, por exemplo, o app direciona para alavancas que fazem mais sentido de acordo com o perfil de clientes que o estabelecimento tem, como frete grátis, promoção, aumento de visibilidade. Isso tudo ajuda o restaurante a expandir a sua rede de clientes dentro do app e traz mais pedidos

Cardápio : a empresa tem uma ferramenta para digitalizar cardápios que foi desenvolvida especialmente para os parceiros que estão entrando na plataforma, como forma de facilitar e agilizar o processo de integração no app iFood. Além disso, há cursos no Decola para caprichar nas fotos das comidas.

: a empresa tem uma ferramenta para digitalizar cardápios que foi desenvolvida especialmente para os parceiros que estão entrando na plataforma, como forma de facilitar e agilizar o processo de integração no app iFood. Além disso, há cursos no Decola para caprichar nas fotos das comidas. Linha de crédito O iFood Pago (o banco dos restaurantes) utiliza o conhecimento e relacionamento que tem com seus parceiros para modelar e entender qual a melhor linha de crédito para cada estabelecimento, com informações que outros players do mercado não têm. Por isso, pode conceder uma solução específica e transparente por meio da análise das informações que estão dentro do seu ecossistema, se aproximando ainda mais do pequeno e médio varejista e resolvendo uma questão importante dos empreendedores da área ao facilitar o acesso ao crédito.

“Temos sempre proposto melhorias que facilitem a jornada do empreendedor no app. O iFood é uma empresa de tecnologia e desenvolve soluções que incorporam inteligência artificial e inovação ao dia a dia dos restaurantes, de fácil uso e entendimento. O app está sempre em constante mudança a partir da escuta dos parceiros que já estão na plataforma, ajudando quem está há mais tempo e também os que estão chegando agora a obterem resultados cada vez melhores”, complementa Beatriz Pentagna.

Vitrine de audiência iFood

Atualmente, o iFood conta com 380 mil estabelecimentos parceiros, sendo mais de 75% pequenos e médios. Líder em aplicativos de comida e delivery em todo Brasil, o iFood atende hoje mais de 1.500 cidades no Brasil e 100% das cidades com mais de 70 mil habitantes. A empresa tem papel importante no crescimento dos restaurantes que entram para a plataforma: segundo dados internos, em média, no terceiro mês de operação, a loja já começa a vender duas vezes mais e, após investir em promoções e incentivos dentro da plataforma, este crescimento pode superar cinco vezes.