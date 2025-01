O funcionário do Parque Ecológico de Americana Leonildo Honório morreu esta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. Ele tinha 59 anos, natural de JUNQUEIROPOLIS – SP, e trabalhava há mais de 30 anos na prefeitura.

Deixa os filhos: MAIARA, LUAN, AMBOS MAIORES DE IDADE , parentes e amigos.

Nota do sindicato sobre a morte de Leonildo Honório

Com grande pesar, o SSPMA informa aos Servidores o falecimento do companheiro Leonildo Honório de Oliveira, funcionário do Parque Ecológico, que nos deixou na quinta, dia 16 de janeiro.

Ele era associado ao Sindicato desde 1993 e muito querido por todos. Nossa diretoria expressa condolências aos seus familiares e colegas de trabalho. Pedimos a Deus que conforte o coração de todo aquele que chora e lamenta esta dura perda da cidade de Americana.

“O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade.” – Salmos 9:9

DESCANSE EM PAZ!

