Adolescente passava MD, maconha e mais. Caiu pra Guarda

Vendia MD- A GCM (Guarda Civil Municipal) de Sumaré apreendeu na quinta-feira (16) um adolescente suspeito de tráfico de drogas no Jardim Maria Antônia.

Durante patrulhamento pelo bairro, a equipe avistou o garoto recolhendo uma sacola de um buraco em um muro e, ao perceber a presença da viatura, tentou fugir.

O adolescente foi capturado e, ao ser questionado sobre o conteúdo da sacola, admitiu que portava substâncias ilícitas.

Ele alegou que seguia ordens de um indivíduo maior de idade, realizando a entrega das drogas aos clientes. As características do homem foram fornecidas, porém, ele não foi identificado no momento.

MD, maconha e Crack

Foram encontrados 6 frascos de lança-perfume, 3 MD, 13 pedras de crack e 6 buchas de maconha.

Diante das evidências, o adolescente foi conduzido ao plantão policial e as devidas providências foram tomadas. O garoto responderá por ato análogo ao tráfico de drogas.

