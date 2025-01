SEAAC entrega kit escolar até 21 de fevereiro

O SEAAC iniciou a entrega dos kits de material escolar em 13 de janeiro. O prazo prossegue até 21 de fevereiro. O kit terá valor de R$ 115,00 que o trabalhador associado, com filho na idade estipulada, poderá retirar em material de sua livre escolha nas papelarias conveniadas.

Os kits de material escolar são para os associados do SEAAC com filhos de 4 até 14 anos, em dia com a anuidade e Contribuição Assistencial.

Antes de se dirigir a papelaria devem manter contato com o Sindicato e confirmar se seu cadastro está em ordem, principalmente com relação à idade de seu filho e recolhimento das contribuições.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMO WHATSAPP

Depois, na papelaria basta apresentar a Carteira de Sócio Digital, aplicativo disponível para todos.

Fala presidente do Seaac

A presidenta do Sindicato, Helena Ribeiro da Silva, observou que a entrega do material escolar é um benefício antigo que agrada aos associados. “Cada vez mais nos preocupamos em oferecer benefícios que incluem a família, como é o caso da Cesta de Natal que entregamos este ano e, agora, o material escolar”, finalizou.

Mais notícias da cidade e região