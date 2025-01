Renan no time de Americana da conferência do Meio Ambiente

O vereador Renan de Angelo (Podemos) participou na terça-feira (14) de reuniões temáticas da Conferência Municipal de Meio Ambiente e foi eleito como um dos dezessete representantes de Americana para a 5ª Conferência Estadual de Meio Ambiente.

Realizada na Casa da Agricultura, a conferência teve como tema central “Emergência Climática: O desafio da transformação ecológica”. Os trabalhos foram divididos em cinco eixos temáticos: Mitigação; Adaptação e Preparação para Desastres; Justiça Climática; Transformação Ecológica e Governança; e Educação Ambiental.

Durante as reuniões, foram aprovadas dez propostas referentes aos eixos temáticos, como ampliação e proteção de áreas naturais para reflorestamento com árvores nativas; desassoreamento de córregos e canais; incentivo a programas de habitação voltados para população em áreas mais vulneráveis em emergências climáticas com métodos construtivos sustentáveis; criação de lei de pagamento por serviços ambientais que fortaleça os trabalhos de cooperativas e catadores; e criação de um Fundo de Educação Ambiental municipal, estadual e federal para assegurar recursos financeiros voltados à preservação ambiental e o combate às mudanças climáticas, entre outras.

O parlamentar participou ainda de oficinas preparatórias para a conferência estadual, que será realizada de 3 a 14 de março em São Paulo. Foi entregue também uma atividade preparatória esclarecendo dúvidas e apresentando vídeos introdutórios sobre o processo.

“É um orgulho poder ser o representante do poder legislativo na conferência estadual, que tem um tema tão importante que estaremos defendendo no nosso mandato, que são as emergências climáticas”, disse Renan.

