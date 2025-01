A volta às aulas foi tema de reunião entre condutores escolares, acompanhados do vereador Arnaldo Alves (PRD), e a secretária municipal de Educação, Tânia Mara da Silva.

O encontro, promovido no anfiteatro da Secretaria Municipal de Educação, contou também com a participação do secretário-adjunto de Governo, Miguel Brito.

Durante a reunião, condutores e representantes da Administração Municipal discutiram possíveis melhorias no transporte de alunos, com o intuito de garantir mais segurança aos estudantes da rede pública, bem como a todos os motoristas que atuam em Santa Bárbara d’Oeste.

Fala Arnaldo

“É importante essa proximidade e diálogo com a Secretaria Municipal de Educação, afinal os condutores prestam um serviço que contribui com as unidades escolares, permitindo que o aluno chegue no horário com segurança, para que possa ter seu total desenvolvimento e crescimento no ensino”, ressaltou o vereador.

