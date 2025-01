Artistas de Americana recebem R$ 1,7 milhão para 24 projetos culturais

O prefeito de Americana, Chico Sardelli assinou, na noite desta quinta-feira (16), os termos de execução cultural que distribuem R$ 1,7 milhão em recursos para 24 projetos inscritos em editais de chamamento público para a realização e premiação de projetos por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB – Lei Federal 14.399/2022). A assinatura foi realizada em cerimônia no hall de entrada do Teatro Municipal Lulu Benencase.

“Com satisfação, nessa solenidade faço a assinatura dos termos de execução cultural que reconhecem, premiam e permitem a execução de projetos culturais das mais diversas vertentes em Americana. Nossa cultura é rica e deve ser levada à público, ao conhecimento de muitos. O incentivo à produção e à apreciação da cultura também é uma responsabilidade do gestor público”, declarou Chico.

Americana recebeu por meio da PNAB, inicialmente, R$ 1.598.135,13 para o fomento cultural em 2024. O valor foi corrigido com o rendimento de juros, sendo disponibilizado R$ 1.702.326,12 para projetos selecionados por meio dos chamamentos públicos nº 05/2024, 06/2024 e 07/2024.

“A Política Nacional Aldir Blanc privilegia o impacto e a transformação social por meio dos projetos culturais, promovendo um intercâmbio de valores entre artista e público muito importante para nossa cidade e é uma honra participar deste momento marcante para a história da Cultura de Americana”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O edital nº 05/2024 disponibilizou o valor de R$ 982.326,12 para 14 projetos, destinando R$ 70.166,15 para cada selecionado. São eles: proponente Cicero Ronaldo Ferreira Alencar (projeto Rimas que Unem: Batalha de Rima de Americana), João Raimundo Nalão (“Sensações”)

Renata Ferreira Borges (CINE CONCERTO ANIME – EDIÇÃO NARUTO), Caio Villafanha Negro (Nascente Musica), Thiago Burioli (Origens: Instalação permanente de Esculturas), Aline Pereira da Silva (Circulando com Shui: O retorno das Águas), Luiz Carlos Silva de Lima (Carne, suor e sangue), Fafatta Gianfratti Lorena da Rocha (“Diversidade e Expressão nas Comunidades de Americana: Vozes da Periferia e Lendas do Folclore”)

Pietra Borges Saucedo (Kintsugi – cicatrizes A beleza das cicatrizes da vida), Renata Pereira Calixto (MÁSCARAS SOCIAIS), Reinaldo Ribeiro dos Santos (VIVENDO A CAPOEIRA COM POSSIBILIDADE DE EMPODERAMENTO FEMININO), Wellington Lucas da Silva (PASSOS DE RESPEITO), Julio Cesar dos Santos (ARTE POR AMERICANA) e Roberta Antonelli Pajaro (Ressonância urbana).

Os outros dois editais são referentes à Política Nacional de Cultura Viva (Lei Federal 13.018/2014). O chamamento público nº 06/2024 é voltado aos Pontos de Cultura com constituição jurídica, bem como para Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos que desenvolvam e articulem atividades culturais. O valor distribuído é de R$ 639.996,00 mil, para seis projetos continuados de pontos de cultura.

Capoeira de Americana também vai receber

Cada um vai receber R$ 106.666,00 para o desenvolvimento do plano de trabalho por 12 meses. Foram contempladas as associações de capoeira Motta e Cultura Afro, Abadá Capoeira Educacional e Cultural de Americana – ABADÁ CAPOEIRA, Associação do Núcleo Integrado de Esporte Lazer e Cultura – NILEEC, Espaço Cultural Fábrica das Artes de Americana, Estação Quilombo e Paulo Freire.

O chamamento público nº 07/2024 é destinado para o desenvolvimento da “Rede Municipal de Pontos de Cultura de Americana”, e premia projetos, iniciativas, atividades ou ações já realizadas pelos Pontos de Cultura. O valor de R$ 80 mil será distribuído igualitariamente a quatro proponentes: Coletivo Centro Cultural Candeeiro, Coletivo ABC, Instituto Cultural de Capoeira Raízes e Lutas e Coletivo Mãos em Ação.

A cerimônia de assinatura dos termos também contou com as presenças dos vereadores Lucas Leoncine, Jean Mizzoni, Jacira Chavare, Renan de Angelo e Gutão do Lanche, além do secretário municipal Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação).

