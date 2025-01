Gretchen, a rainha do bumbum está de volta para incendiar as pistas de dança. E dessa vez ao lado do renomado DJ Prodígio.

A dupla acaba de lançar em todas as plataformas de música em parceria com a Radar Records, o single “Que Calor é Esse?”, a pedida certa para celebrar a chegada do verão.

Com produção musical de DJ Prodígio e letra envolvente assinada por ele em parceria com Lady Lu, sob a coordenação do famoso produtor Mister Sam, a faixa é um convite irresistível para curtir o sol, a praia e a vontade de aproveitar cada momento.

Mister Sam foi responsável pelos maiores sucessos musicais da carreira de Gretchen, como Conga Conga Conga e Freak Le Boom Boom que fazem sucesso até hoje nas pistas de dança e nas plataformas de música.

O refrão contagiante e a melodia viciante prometem conquistar o público e transformar “Que Calor é Esse?” no hit do verão.

O lançamento que conta com distribuição da Radar Records, já está disponível nas principais plataformas digitais como Spotify, Deezer e Amazon Music.

