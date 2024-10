Imprevisibilidade no Brasileirão e apostadores audaciosos

O Campeonato Brasileirão sempre teve o fator imprevisível como uma das suas principais características. Com reviravoltas constantes, equipes que surpreendem e resultados inesperados, o Brasileirão se tornou um campo fértil para apostadores dispostos a correr riscos em busca de grandes ganhos. Para quem consegue identificar valor em odds menos óbvias e acompanhar de perto a dinâmica entre as rodadas, esse cenário pode ser uma mina de oportunidades.

Estudos como os realizados pela Navigate e PLOS ONE, mostram que apostas menos óbvias, como em times considerados “zebras” ou em eventos imprevisíveis, podem gerar lucros mais altos ao longo do tempo. De acordo com essas pesquisas, identificar valor em odds subestimadas pode resultar em retornos até 20% superiores comparado a apostas mais convencionais, onde os favoritos são os mais apostados. A chave está em analisar fatores subjacentes, como histórico de confrontos, lesões e outros detalhes muitas vezes ignorados.

Ricardo Santos, cientista de dados especialista em análise estatística e fundador da Fulltrader Sports, destaca que o Campeonato Brasileiro é único pela sua volatilidade. “Ao longo das rodadas, vemos equipes consideradas pequenas superarem as grandes, especialmente quando jogam em casa. Isso cria uma série de oportunidades para apostadores atentos, que podem encontrar valor em odds que o mercado desconsidera”, afirma Santos.

Apostadores atentos aproveitam oscilações de desempenho

A oscilação de desempenho entre rodadas é uma característica marcante do Brasileirão. Equipes que vêm de uma série de vitórias podem tropeçar em jogos teoricamente mais fáceis, enquanto times em baixa surpreendem em confrontos difíceis. Essa volatilidade é um prato cheio para apostadores que sabem ler entre as quatro linhas do campo – e das estatísticas – para identificar padrões de comportamento entre os times.

Segundo Ricardo Santos, um dos segredos para aproveitar essas oscilações está na análise aprofundada de dados. “Muitas vezes, as casas de apostas ajustam as odds de maneira superficial, sem considerar fatores como lesões recentes, clima ou a pressão da torcida. Apostadores que mergulham nesses detalhes conseguem prever melhor os desfechos e fazer dinheiro”, comenta.

Outro ponto importante é o fato de o Brasileirão ser uma competição de pontos corridos, o que significa que cada rodada pode trazer surpresas. Para apostadores, isso exige uma constante adaptação e uma análise contínua do que acontece em campo, com oportunidades surgindo a cada nova rodada.

Valor em odds subestimadas no Brasileirao

Uma aposta que foge ao lugar-comum é uma estratégia de longo prazo que pode trazer retornos consideráveis. Um dos exemplos de “azarões” no Brasileirão 2024 é o Criciúma, que voltou à Série A após uma década e está surpreendendo ao desafiar equipes mais tradicionais. O time, conhecido por sua defesa e pelo destaque de jogadores como Felipe Vizeu, está competindo de igual para igual com clubes maiores, mostrando que planejamento e foco podem render bons resultados. Outro caso é o Vitória, que subiu da Série B e, com uma sequência invicta em casa, tornou-se uma equipe que tem complicado a vida dos adversários no campeonato.

Por isso, Ricardo Santos ressalta que é essencial não seguir o comportamento da maioria e buscar cenários que podem se distanciar da lógica aparente. “Muitas vezes, os apostadores novatos seguem as tendências óbvias, apostando sempre nos favoritos. Quem se arrisca em times menos populares ou em resultados improváveis pode obter ganhos muito maiores”, explica o especialista.

Além disso, o fator psicológico tem um papel importante. Em jogos com forte pressão, especialmente nas fases finais do campeonato, é comum que as equipes oscilem mais do que o habitual, gerando ótimas chances para apostas em cenários atípicos. Outro ponto importante é a realização de campeonatos simultâneos, como a Copa do Brasil e a Libertadores.

Por outro lado, a imprevisibilidade do Brasileirão é, na verdade, um grande aliado para os apostadores mais audaciosos. “Aqueles que conseguem manter a disciplina e focar em apostas baseadas em dados têm grandes chances de sucesso, aproveitando as surpresas que o campeonato oferece a cada nova rodada”, conclui Santos.

*Ricardo Santos é cientista de dados especialista em análise estatística para apostas esportivas em Futebol e fundador da Fulltrader Sports, empresa líder da América Latina em Softwares Saas para Público Final de Trade Esportivo. Também atua como trader em Probabilidades de Futebol há 12 anos.