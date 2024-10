Ozempic Fake: riscos e importância do acompanhamento médico

Ozempic Fake- Após uma mulher ter sido internada em estado grave no Rio de Janeiro na última quinta-feira (18), por utilizar um suposto falso Ozempic, as suspeitas sobre a falsificação e uso indevido do medicamento estão em alta.

O Ozempic, que tradicionalmente tem como função trabalhar no tratamento do diabetes tipo 2, ganhou popularidade ao ser utilizado para perda de peso.

Segundo comunicado da empresa farmacêutica responsável, que possui a patente do remédio, há indícios de que canetas de insulina Fiasp foram readesivadas com rótulos de Ozempic do lote NP5K174, possivelmente retirados indevidamente de canetas originais do medicamento.

Francisco Tostes (@doutortostes), sócio do Instituto Nutrindo Ideais (@nutrindoideais), especialista em medicina do esporte, atuante em endocrinologia e mestre em bioquímica, explica que independente do que já consta em bula, o médico prescritor deve explicar ao paciente os riscos e possíveis efeitos colaterais.

“Por exemplo, no caso dessas canetas, elas podem aumentar o risco de cálculo na vesícula, podem provocar quadros de colite, que é uma inflamação do intestino. Alguns pacientes podem ter contraindicação a fazer o uso”.

De acordo com ele, é importante ao paciente que acha que precisa usar o medicamento, que poderia se beneficiar, consultar um médico.

“Porque o que vemos hoje é, na verdade, as pessoas não consultando o médico e usando essa medicação por conta própria. E acredito que é de onde vem essa quantidade tão grande de pessoas tendo problemas com essas medicações pelo uso indevido”, comenta.

Quem pode usar o Ozempic?

Originalmente as canetas são indicadas para pacientes diabéticos com sobrepeso ou não, pois essas medicações ajudam no controle do diabetes, e existe também a possibilidade de tratar pacientes que têm apenas sobrepeso ou obesidade. Francisco diz que isso ocorre porque desde o início dessa classe de medicações, foi analisado o potencial desse benefício.

“Então, esses outros indivíduos com sobrepeso ou obesidade, mesmo não sendo diabéticos, também podem usar. A obesidade é considerada a partir de um IMC 30, e o sobrepeso em paciente com um IMC de 27, com algum tipo de comorbidade, como colesterol alto, gordura no fígado, apneia, pressão alta, entre outros”.

Contraindicações e efeitos colaterais

Algumas das contraindicações das canetas emagrecedoras envolvem:

Histórico familiar ou pessoal do tipo de câncer de tireoide – carcinoma medular de tireoide;

Mudança de medicamento análogo pode causar hipoglicemia;

Se já teve casos de pancreatite.

Já entre os efeitos colaterais, estão:

Náusea;

Enjoo;

Diarreia e constipação;

Dores no local da aplicação;

Raramente há formação de cálculo na vesícula.

Como identificar o Ozempic real do fake?

Tostes diz que o caso de falsificação é muito grave, pois aumenta muito o risco de todos esses tipos de complicações, a não obrigatoriedade de receita, para que esses pacientes adquiram essa medicação.

“Isso acaba estimulando muito a automedicação, principalmente daquelas pessoas que tem só um desejo social ali de perder poucos quilos, já que querem uma solução mais rápida e por conta de toda a repercussão que essas canetas ganharam nos últimos anos, acaba se tornando muito tentador para que essas pessoas façam uso mesmo sem nenhum tipo de recomendação ou acompanhamento médico”.

No caso do Rio, a caneta da insulina Fiasp, é muito semelhante à caneta do Ozempic. Neste cenário, entra a importância de que essas medicações só possam ser compradas nas drogarias com prescrição médica, que é uma coisa que não ocorre hoje.

“Qualquer pessoa pode adquirir essa medicação e a gente vê várias pessoas que não têm indicação e que não deveriam, inclusive, estar usando essas medicações, tendo complicações, mesmo com a medicação original, em função desse uso indiscriminado e descontrolado pela falta de exigência de uma receita médica para o uso dessa medicação. É um risco que qualquer paciente faça uso desse tipo de medicação sem a orientação e prescrição de um médico”, finaliza o especialista.