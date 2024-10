O Projeto Cozinhalimento da Prefeitura de Nova Odessa promove no próximo dia 08 de novembro, das 8h às 14h, mais um curso gratuito na área de alimentos, desta vez sobre a produção de pães de mel. As vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas presencialmente a partir de terça-feira (29/10), no Setor de Merenda Escolar, nos dias úteis, das 7h às 11h e das 13h às 15h. A Merenda Escolar fica na Avenida Dr Eddy de Freitas Crissiúma, nº 150, no Centro – “atrás” da Secretaria Municipal de Saúde.

“O workshop de pão de mel será um curso de preparação única tendo em vista as diferentes técnicas de preparo. Apesar de ser uma receita trabalhosa, é uma preparação muito bem aceita e apreciada por todos”, explicou a nutricionista Dra Juliana Pissaia Savitsky, responsável pelo Setor de Alimentação Escolar (e pela unidade local do Cozinhalimento) da Prefeitura.

“O objetivo sempre é ajudar as pessoas a empreenderem e proporcionar novas formas de geração de renda. O pão de mel tem uma validade razoável, pode ser dado de presente, como lembrancinha de festas e o que a criatividade permitir. Quando pronto e embalado, é um verdadeiro presente”, completou a nutricionista.

A unidade local do Cozinhalimento foi inaugurada em março de 2023 através de uma parceria da Prefeitura (por meio do Fundo Social de Solidariedade e do Setor de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação) com a Casa da Agricultura do Governo do Estado de São Paulo. Trata-se de uma cozinha modelo e sala de aula que oferece cursos e capacitações rápidas gratuitas na área de alimentação e culinária para moradores da cidade.

Os workshops totalmente gratuitos incluem sempre aula teórica e prática no mesmo dia, garantindo a abrangência do aprendizado e dando ao cidadão a possibilidade e adquirir uma nova forma de geração de renda.

Segundo Juliana, durante os cursos, “as equipes da Prefeitura e da Casa da Agricultura promovem sempre aulas teóricas e práticas dinâmicas e divertidas” para os beneficiados, que sempre “põe a mão na massa”, produzem e provam os próprios pratos aprendidos.

Todos os participantes recebem certificados específicos de cada curso, além de apostila e um livro contendo todas as receitas que eles fazem durante as aulas – entre outras que o livro disponibiliza.

A cozinha modelo do Projeto Cozinhalimento de Nova Odessa fica na Rua Vitória, nº 460, no Jardim São Jorge, junto à EMEB (Escola Municipal de Educação Básica, antigo CMEI) Maria José Flauzino.

Para ficar por dentro das novidades, os interessados podem seguir a página do Cozinhalimento no Instagram (@cozinhalimentonovaodessa) e o site e redes sociais da Prefeitura de Nova Odessa – www.novaodessa.sp.gov.br, www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/.