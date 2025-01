Incontinência urinária afeta 45% das mulheres acima de 40 anos 

A incontinência urinária é uma condição comum, mas frequentemente negligenciada e impacta, aproximadamente, 45% das mulheres com mais de 40 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Essa doença é caracterizada pela perda involuntária de urina, que pode variar desde um pequeno vazamento durante exercícios físicos até uma vontade repentina e intensa de urinar, que não pode ser controlada a tempo de ir ao banheiro. Apesar da incontinência urinária ser mais frequente em estágios mais avançados da vida, é crucial enfatizar que ela não é uma consequência inevitável da idade e pode, sim, ser evitada e tratada. De acordo com o Doutor Carlos Del Roy, ginecologista especializado em uroginecologia, as mulheres são mais propensas à condição devido a uma série de fatores hormonais, anatômicos e fisiológicos.

“A uretra mais curta, as alterações hormonais durante a menopausa e acontecimentos como a gravidez e o parto favorecem o enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico, aumentando a probabilidade de incontinência urinária. Além disso, o envelhecimento natural, obesidade e intervenções cirúrgicas ginecológicas, como a histerectomia, também contribuem para a maior prevalência dessa condição entre as mulheres.”

Existem diferentes tipos de incontinência urinária, sendo a de esforço, a de urgência e a mista as mais comuns. A primeira ocorre com atividade física que aumenta a pressão na bexiga, como tossir, espirrar ou levantar peso, a de urgência apresenta uma forte vontade de urinar, geralmente causada por contrações involuntárias da bexiga e a mista é uma combinação das duas. A boa notícia para as mulheres que sofrem de incontinência urinária é que existem opções de tratamento disponíveis. O Dr. Carlos Del Roy ressalta a efetividade de exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, como os de Kegel, especialmente quando a condição de incontinência é relativamente recente. Incontinência Urinária e além “Além disso, mudanças no estilo de vida, como a perda de peso, diminuição de alimentos que irritam a bexiga e o treinamento vesical, podem trazer um grande alívio”, garante o especialista. Já quando a situação se torna mais séria, podem ser usados dispositivos como pessários, medicamentos ou até mesmo realizar procedimentos cirúrgicos, mas sempre levando em consideração a gravidade do quadro Apesar da disponibilidade de tratamentos, a prevenção é crucial; manter um peso adequado, evitar esforços físicos intensos e realizar exercícios para fortalecer a musculatura pélvica são medidas eficientes que podem ser implementadas. Além disso, parar de fumar e controlar doenças crônicas como diabetes, também auxiliam na redução do risco. Essa condição é um tema sensível, e muitas mulheres relutam em buscar ajuda médica, o que prejudica ainda mais a qualidade de vida. No entanto, é possível não só controlar, mas também reverter os sinais e sintomas, desde que se tenha o diagnóstico correto e o tratamento apropriado. “A incontinência urinária não deve ser considerada uma característica natural do processo de envelhecimento. Buscar um profissional qualificado é a primeira etapa para restabelecer a qualidade de vida e o equilíbrio emocional”, conclui o Dr. Carlos Del Roy. Sobre Carlos Del Roy O Dr. Carlos Del Roy é um médico brasileiro especializado em ginecologia, uroginecologia e mastologia, com mais de 30 anos de atuação. Ele possui pós-graduação em ginecologia na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e, atualmente, também atua como professor na Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) No momento, Carlos atua com foco no bem-estar feminino de mulheres com mais de 40 anos, e possui uma carreira dedicada à saúde da mulher, em áreas como prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças ginecológicas e mamárias. Além disso, possui experiência em uroginecologia, atendendo mulheres em questões relacionadas ao sistema urinário. Dr. Del Roy é reconhecido por sua abordagem humanizada e atualizada, participando regularmente de congressos e cursos para manter-se informado sobre as últimas inovações médicas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP