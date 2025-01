O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, recebeu nesta sexta-feira (17) visita institucional do Secretário Nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia. Na reunião, foram debatidos temas para melhorar a mobilidade urbana na cidade. O secretário se colocou à disposição para colaborar com o município.

“Foi mais uma reunião muito produtiva. Temos que estreitar relações para melhorarmos a qualidade de vida da população. Agradeço, de antemão, a visita de Denis Andia, e o seu compromisso de nos ajudar em temas relacionados à mobilidade urbana em Sumaré”, afirmou Henrique do Paraíso.

Participaram da reunião o vice-prefeito e secretário de Governo André da Farmácia, o secretário de Comunicação João Cleto, o vereador Welington da Farmácia e o secretário de Convênios Cláudio Quércia Soares.

Andia e a experiência como prefeito

Denis também foi prefeito de Santa Bárbara d’ Oeste por dois mandatos.

