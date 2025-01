O deputado estadual Dirceu Dalben acompanhou nesta sexta-feira (17/1) o anúncio de moradias para 100 famílias que viviam às margens da Rodovia Miguel Melhado Campos, em Campinas. A estrada recebe obras de duplicação e remodelação, que foram intermediadas pelo parlamentar.

As famílias que moravam em uma faixa de domínio do DER-SP (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo), no trecho entre os quilômetros 87 e 90, receberão atendimento pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), preferencialmente, por meio de cartas de crédito individual ou associativa, para comprarem imóveis no mercado, sejam já prontos, com obras em andamento ou ainda a construir.

Há também a possibilidade de a CDHU destinar unidades habitacionais em empreendimentos da companhia para atender a essas famílias.

“Parabenizo o governador Tarcísio de Freitas, toda a equipe do DER, da Secretaria de Habitação e da CDHU por esta iniciativa, que vai ao encontro do nosso compromisso de levar mais dignidade e qualidade de vida para as pessoas”, comentou o deputado.

Desde o início de seu primeiro mandato como deputado estadual, Dalben apontou ao Governo do Estado a necessidade de duplicação da Rodovia Miguel Melhado de Campos, que liga o Aeroporto de Viracopos (em Campinas) à cidade de Vinhedo. “É uma melhoria esperada há anos pela população e que vai representar um importante salto de desenvolvimento logístico e em mobilidade urbana para a Região Metropolitana de Campinas e todo nosso estado”, enfatizou.

