Inep resultado do Enem sai hoje

Inicialmente criado para avaliar o desempenho dos concluintes do ensino médio do Inep, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) evoluiu ao longo dos anos, consolidando-se como uma ferramenta essencial para democratizar o acesso ao ensino superior no Brasil. Mais do que um exame, o ENEM tornou-se uma porta de entrada para a realização do sonho de cursar uma universidade.

Nas redes, usuários ansiosos com Inep

O resultado que está previsto para ser divulgado hoje segunda (13), permitirá que os estudantes concorram a vagas em instituições de ensino de qualquer região do país, fomentando a diversidade cultural e promovendo o intercâmbio de experiências entre diferentes contextos sociais e econômicos. Mas afinal, como utilizar a nota em instituições particulares?

No Universidade Cruzeiro do Sul, por exemplo, é possível conquistar bolsas de estudo de até 100%, dependendo da pontuação obtida pelo candidato. Os descontos, que variam de 20% a 100% até o final da graduação, são proporcionais ao desempenho no exame e aplicáveis a cursos de graduação, com exceção de Medicina.

Leia Mais Notícias do Brasil

As pontuações são distribuídas da seguinte forma: notas entre 300 e 599,99 garantem bolsa de 20%; entre 600 e 699,99, o desconto é de 30%; de 700 a 899,99, os candidatos recebem 40% de desconto; e, para notas acima de 900, a bolsa é de 100%.

As inscrições para o processo seletivo via Enem da Universidade Cruzeiro do Sul já estão abertas e são gratuitas. Para saber mais, os interessados devem acessar o site: Processo Seletivo Enem – Universidade Cruzeiro.

Além disso, a Universidade Cruzeiro disponibiliza outras 4 formas de ingresso para ajudar os interessados a ingressarem na graduação.

Ainda com dúvida?

Para aqueles que fizeram ENEM, mas não sabem qual carreira seguir, a Universidade Cruzeiro lançou a plataforma Vem de ENEM, que conta com a Jornada do Futuro, uma solução gratuita de orientação profissional autodirigida e gamificada. Essa ferramenta prepara os vestibulandos para o projeto de vida, facilitando a escolha profissional de forma consciente e estratégica.

Além disso, o novo portal também conta com o Simulador Sisu 2024, uma ferramenta que permite aos estudantes inserirem os resultados do ENEM e avaliar suas chances de aprovação no curso e universidade desejada. Essa funcionalidade proporciona uma visão antecipada, e ajuda na tomada de decisão antes mesmo da divulgação oficial dos resultados.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO do WHATSAPP