Vencimento do IPVA 2025 começa hoje em todo o Estado

Começou o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025 para os proprietários de veículos licenciados no Estado de São Paulo. A consulta do valor pode ser feita diretamente no aplicativo da Zapay, fintech especializada em simplificar a vida dos proprietários de veículos, mediante placa do veículo e o número do Renavam, ou em toda a rede bancária.

O calendário de 2025 começa no dia 13 de janeiro (segunda-feira) seguindo o cronograma por numeração final da placa do automóvel. Neste dia, termina o prazo para quitação da cota única com desconto de 3% ou da primeira cota parcelada, de veículos com final “1”. O vencimento dos números seguintes ocorre ao longo da semana, conforme tabela abaixo, encerrando-se no dia 24 de janeiro, data em que vencem as placas de final “0”.

Final Placa Cota única com desconto 1ª parcela 1 – Veículos Automotores 13/01/2025 – desconto de 3% 13/01/2025 2 – Veículos Automotores 14/01/2025 – desconto de 3% 14/01/2025 3 – Veículos Automotores 15/01/2025 – desconto de 3% 15/01/2025 4 – Veículos Automotores 16/01/2025 – desconto de 3% 16/01/2025 5 – Veículos Automotores 17/01/2025 – desconto de 3% 17/01/2025 6 – Veículos Automotores 20/01/2025 – desconto de 3% 20/01/2025 7 – Veículos Automotores 21/01/2025 – desconto de 3% 21/01/2025 8 – Veículos Automotores 22/01/2025 – desconto de 3% 22/01/2025 9 – Veículos Automotores 23/01/2025 – desconto de 3% 23/01/2025 0 – Veículos Automotores 24/01/2025 – desconto de 3% 24/01/2025

Na maioria dos estados, as cotas de parcelamento não ultrapassam os seis meses e o pagamento é realizado via boletos, emitidos pelos Detrans e ou Secretarias da Fazenda. Em São Paulo, os proprietários de veículos têm a opção de pagar o tributo em 5 cotas, definidas pelo estado.

Como única empresa autorizada pelos Detrans de todo o Brasil, a Zapay, além de ser uma ferramenta para consulta de débitos veiculares, é uma alternativa para o pagamento do IPVA, licenciamento e multas, inclusiva as já vencidas. Por meio da plataforma, que foi adquirida pelo grupo Sem Parar em março de 2024, é possível parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito o valor cobrado.

O vencimento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é uma das obrigações fiscais anuais que os proprietários de veículos devem cumprir. O prazo para o pagamento do IPVA varia de acordo com o final da placa do veículo e pode ser dividido em parcelas ou pago de uma única vez. O pagamento é geralmente feito no início de cada ano. O imposto, que teve arrecadação de R$ 81 bilhões em 2023, tem seu valor destinado à manutenção de vias e rodovias, mas não apenas para isso. Parte do montante também pode ser utilizado para outras finalidades, como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública.

Além do IPVA, o Licenciamento

Os proprietários que desejam antecipar o licenciamento anual precisam quitar todos os débitos do veículo, incluindo o IPVA, a taxa de licenciamento e, se for o caso, multas de trânsito. Proprietários de veículos inadimplentes podem enfrentar uma série de problemas. O carro é impedido de tirar o licenciamento e poderá ser apreendido se for flagrado em circulação. Além disso, o não pagamento acarretará juros e multas, de acordo com a legislação estadual.

