Marina Mamede era uma ativista que surgiu pouco antes das eleições de 2022 com a missão de combater as fakenews do bolsonarismo.

Ela foi exposta várias vezes e perseguida por nomes da extrema-direita.

Ela ficou famosa ao encenar uma bolsonarista arrependida. Nos deixou aos 34 anos e deixa um legado de luta contra as milícias digitais.

Ela morava em Ouro Preto e ficou postando até o dia anterior de sua morte.

Que descanse em paz Marina Mamede!

