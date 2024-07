Nos pênaltis, o Brasil foi eliminado na edição 2024 da Copa América de futebol. Foi o primeiro torneio do técnico Dorival Jr. O jogo terminou 0 a 0 no tempo normal. Os uruguiaos encaram a Colômbia nas semifinais.

O Uruguai começou o jogo pressionando o Brasil com marcação alta. Mas a aposta do técnico Marcelo Bielsa não deu resultado e o time canarinho equilibrou as ações na primeira etapa.

No segundo tempo, o Brasil jogou mais de 20 minutos com um jogador a mais. O lateral Nantez foi expulso aos 74 após entrada dura no meia Rodrigo.

Pênaltis perdidos

O zagueiro Éder Militão e o meio Douglas Luis perderam os penais pelo lado brasileiro. Alisson defendeu a penalidade batida por Gimenez.

