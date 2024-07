O CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara) “Eliza Marconi Romano” (BAOL) recebeu alunos do primeiro ano do ensino médio da E.E. “Profª Benedicta Aranha de Oliveira Lino” no dia 27 de junho para uma oficina piloto sobre mudanças climáticas e matrizes energéticas. A novidade é voltada para os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

A oficina proporcionou um espaço interativo e educativo, na qual os estudantes puderam discutir e refletir sobre o impacto das ações antrópicas no meio ambiente. Por meio de um mural do clima e outras atividades dinâmicas, os alunos se envolveram profundamente no tema e exploraram soluções sustentáveis para o nosso futuro.

As oficinas oferecidas no CESB são preparadas para cada faixa etária e envolvem diversas temáticas relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade. O espaço, inaugurado em 2022 pelo prefeito Rafael Piovezan, foi projetado para ser vivenciado como um laboratório a céu aberto, sendo um dos espaços públicos mais completos da região. A estrutura conta com Mini-Fazenda, Borboletário, Meliponário, Minhocário, Mirante, Herbário Municipal “Prof. Dr. Lindolpho Capellari Jr” e Centro de Equoterapia (construção na reta final), entre outros.

Os agendamentos para o segundo semestre letivo seguem abertos para escolas particulares (Jardim II ao Ensino Médio) e estaduais (Ensino Fundamental e Médio) de Santa Bárbara d’Oeste. As reservas podem ser realizadas no https://calendly.com/cesb_sbo/oficinas-cesb. Já as escolas municipais podem agendar pelo e-mail cesb.sbo@edu.santabarbara.gov.br .

O CESB está localizado na Rua da Cachoeira, 1220, no São Joaquim. Mais informações podem ser obtidas via e-mail cesb.sbo@edu.santabarbara.gov.br ou telefone (19) 3463.1340.

